“Sono rimasto bloccato…”: Amadeus, la dramatica confessione del conduttore dei Soliti Ignoti

La sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Per chi conosce Amadeus sa perfettamente che il professionista Rai vive abitualmente a Milano insieme alla sua famiglia. Infatti non sono poche le foto della sua abitazione lombarda che la moglie Giovanna Civitillo posta sul loro account Instagram.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, però, fino a qualche settimana fa faceva il pendolare verso Roma per registrare le puntate dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno. Infatti il gioco televisivo viene effettuato all’interno del Teatro delle Vittorie della Capitale. A causa dell’emergenza Coronavirus, però, la macchina organizzativa del programma ha subito un’interruzione per preservare la salute di tutti.

Amadeus e la famiglia bloccati a Roma

Da circa una settimana su Rai Uno vanno in onda delle repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Delle puntate realizzate negli ultimi anni e che nonostante non siano inedite raccolgono sempre un numero alto di telespettatori, circa sei milioni ogni sera.

Il padrone di casa Amadeus era impegnato con le registrazioni quando è scoppiata l’epidemia, quindi a causa del decreto Covid-19 del 4 marzo 2020 è rimasto bloccato a Roma insieme alla consorte Giovanna Civitillo e al loro figlioletto José. Per fortuna i tre hanno un’altra abitazione e per un po’ di tempo dovranno fare a meno di raggiungere il capoluogo lombardo.

Amadeus e le ospitate via Skype a La vita in diretta

In questi giorni Amadeus ha accettato di partecipare a La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Infatti quest’ultimi, attraverso delle chiamate via Skype hanno invitato il professionista Rai a spiegare al pubblico per quale ragione sono state sospese le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Inoltre, il presentatore di Sanremo 2020 ha rivelato ai telespettatori come trascorre le giornate durante la quarantena dovuta al Coronavirus. In pratica Sebastiani gioca a pallone col figlio Josè, legge dei libri, gioca a carte e aiuta la moglie Giovanna Civitillo a lavare le stoviglie. Mentre si considera un cattivo cuoco.