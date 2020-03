Detto Fatto e Bianca Guaccero in onda via social dal 23 marzo 2020

L’emergenza Coronavirus ha costretto i programmi tv a notevoli mutamenti. Tra sospensioni e cambi di orario, una bella notizia è arrivata da alcune ore per i fans di Detto Fatto e di Bianca Guaccero.

Da lunedì 23 marzo sarà possibile seguire le nuove puntate in diretta social, direttamente su Instagram. La sospensione dovuta al Covid-19, dunque, è stata superata e chiunque, da telefono e pc, potrà continuare a seguire il noto programma di Rai 2.

Il nuovo format di Detto Fatto

Bianca Guaccero lo aveva, in qualche senso, preannunciato nei giorni scorsi. Qualcosa di importante, in casa Detto fatto, stava per arrivare. Una novità destinata a far felice i tantissimi affezionati al programma. Nelle ultime ore, poi, l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla Guaccero: Detto Fatto torna su Instagram.

La trasmissione cambierà leggermente nome e si chiamerà Pronto Detto Fatto. Cambieranno, inevitabilmente, le modalità di contatto con i vari ospiti date le restrizioni imposte dal Governo. Come funzionerà? Bianca Guaccero, non potendo ospitare nessuno in studio, chiamerà al telefono gli ospiti di ogni puntata e farà loro un’intervista, con contenuti inediti, come se fossero faccia a faccia.

In questa nuova variante di Detto Fatto, anche il pubblico potrà interagire con la conduttrice. Saranno ideati, infatti, diversi quiz che prevederanno, per l’appunto, la partecipazione popolare.

Le parole entusiastiche di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero ha comunicato questa novità direttamente su Instagram e, per farlo, ha utilizzato parole entusiastiche “Siete pronti?” ha esordito. “Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai PC, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa! Vi aspettiamo sul profilo @dettofattorai in diretta Instagram!”.

La nuova versione di Detto Fatto e l’entusiasta Bianca Guaccero andranno in onda, via social, sul profilo ufficiale, a partire da lunedì 23 marzo 2020 alle ore 14.00. A giudicare dalle anticipazioni, pare proprio che questa novità sia destinata ad avere un buon successo. Gli ingredienti per fare bene non mancano, la voglia di novità nemmeno. L’appuntamento, dunque, è a partire da lunedì direttamente su Instagram.