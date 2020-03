Uomini e Donne, Giulia e Daniele si sono lasciati, parla lui: la lite e la richiesta della redazione

Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia circa la rottura tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon di Uomini e Donne. Nessuno dei due, però, si era espresso prima d’ora sulla questione. Nel corso di una recente diretta su Instagram, però, il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutto.

Stando a quanto emerso, sembra che i due abbiano avuto una lite furibonda a seguito della quale nessuno dei due ha fatto un passo verso l’altro. Inoltre, c’è stato anche un invito da parte della redazione a venire in puntata a parlarne che, tuttavia, pare sia stato declinato.

Le parole di Daniele sulla rottura con Giulia

La storia d’amore tra Giulia e Daniele di Uomini e Donne è ufficialmente finita. A confermare la vicenda è stato Schiavon il quale non ha risparmiato ai suoi fan di svelare anche alcuni dettagli molto interessanti. Il ragazzo ha detto che i due hanno fortemente discusso a causa di abitudini di vita differenti. In particolar modo, Daniele avrebbe voluto continuare a vivere la vita di sempre, andando anche a ballare con gli amici il venerdì sera.

Secondo il suo punto di vista, non c’è nulla di male in questo, ma la Quattrociocche non la pensa affatto così. Per tale ragione, i due hanno fortemente discusso e nessuno ha provato a riavvicinarsi all’altro. Inoltre, l’ex corteggiatore ha anche spiegato di essere rimasto particolarmente spiazzato dal fatto che la sua ex fidanzata si fosse creata un profilo Instagram.

La richiesta della redazione di Uomini e Donne

La ragazza aveva sempre dichiarato di non avere alcun interesse nei social, reputandoli solo uno strumento in grado di generare discordia. Ebbene, dopo averlo provato una prima volta, anche lei ha cominciato a non poterne più fare a meno. Ad ogni modo, quando la redazione di Uomini e Donne ha scoperto della rottura tra Giulia e Daniele, avrebbe chiesto loro di venire in studio per parlarne.

Entrambi, però, sembrerebbero non essere stati molto propensi ad accettare questo invito reputandolo alquanto inopportuno e insensato. Insomma, la storia è finita e sui social c’è chi sostiene che, in fondo, tra i due non ci fosse tutto questo amore.