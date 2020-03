Guendalina Tavassi bollente, l’allenamento in casa è SuperHot (FOTO)

Abbiamo conosciuto Guendalina Tavassi attraverso la sua partecipazione al reality del Grande Fratello 11. Da dopo l’esperienza nella casa, la sua carriera non si è più fermata. Oggi,infatti è diventata una nota influencer ed ha un profilo seguito da quasi un milioni di fan. Quest’ultimi ogni giorno si lasciano incantare dalla sua estrema bellezza e dai suoi segreti per mantenere perfetta la forma fisica.

Costretta alla quarantena, però, Guendalina non smette di praticare sport. E proprio poche ore fa, ha postato uno scatto in salotto, dove si è detta pronta ad allenarsi anche di domenica. Una foto molto particolare, che ha subito acceso la fantasia erotica del pubblico maschile… Vediamo perchè.

Guendalina Tavassi infiamma il web durante gli allenamenti

Guendalina Tavassi ha voluto condividere con i suoi seguaci un momento della sua quotidianità. Nello scatto la showgirl si è immortalata mentre è pronta ad allenarsi suggerendo qualche consiglio ai suoi fan. Costretti tutti alla quarantena, a causa del virus che purtroppo sta mettendo in ginocchio l’Italia, molti influencer cercano di tenere compagnia ai propri seguaci. Chi dando suggerimenti sulla cucina e chi sulla bellezza.

Con addosso un fuson giallo attillatissimo che lascia intravedere il suo lato B e un micro top da paura, Guendalina si è davvero superata. I suo décolleté esplosivo, fasciato dalla maglietta aderente non è passato minimamente inosservato. Tanti i commenti di apprezzamento e di invidia, sopratutto da parte delle donne. (Continua dopo il post)

Il rapporto ritrovato tra Guenda e la figlia

Alcuni mesi fa Guendalina Tavassi è stata travolta da un grande polverone. Sua figlia Gaia l’ha screditata usi social, accusandola di essersi quasi dimenticata di lei. Fortunatamente, però, le due donne sono riuscite a mettere da parte le loro incomprensioni ritornando ad essere due complici.

A tal riguardo la show girl non ha mai voluto raccontare pubblicamente quello che è successo nel dettaglio. Secondo la sua opinione non è giusto portare problemi personali davanti alle telecamere e come dice il detto: i panni sporchi si lavano in famiglia!