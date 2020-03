Eva Grimaldi tradita dalla moglie Imma Battaglia: diabolica trappola

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono diventate una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Le due donne si sono giurate amore eterno l’anno scorso, un matrimonio atteso, desiderato, che ha scaldato i cuori dei fan.

Sono innamoratissime e felici e, soprattutto Eva, non perde occasione per sbandierare il suo amore ai quattro venti. Per questo motivo, i giornalisti de Le Iene, prima che la trasmissione venisse sospesa le hanno voluto fare uno scherzo diabolico, che non dimenticherà per tutta la vita.

Eva Grimaldi piange disperata per Imma Battaglia

Nello scherzo andato in onda il 5 marzo, Stefano Corti e Alessandro Onnis, hanno fatto credere alla ex prima donna del Bagaglino di essere stata brutalmente tradita. Rientrando a casa ha infatti trovato sua moglie a letto con una suora che avevano ospitato qualche giorno nella loro casa: la reazione è stata sconvolgente.

Eva non poteva credere ai suoi occhi, frastornata e sorpresa. In preda al panico più totale, e totalmente sbigottita è scappata da casa senza chiedere nemmeno una spiegazione, tremolante e attonita. Per questo motivo, gli ideatori del feroce scherzo hanno deciso di rincorrerla per tranquillizzarla, ma a nulla, in un primo momento è valso il tentativo di spiegarle che era vittima di uno scherzo.

L’amore di Eva per il suo angelo Imma

Eva ha più volte dichiarato di aver trovato nell’attivista Imma Battaglia non solo l’amore della sua vita, ma la persona che è diventata un’ancora imprescindibile. Un pilastro a cui deve tanto. L’attrice, si è spesso confidata con il suo pubblico attraverso delle interviste e non ha mai nascosto di aver trascorso dei periodi decisamente bui della sua vita.

Soprattutto quello sopraggiunto dopo la fine della sua storia d’amore con il collega Gabriel Garko. I due, come tutti ben sappiamo, sono stati insieme per molti anni, ma alla fine la loro storia d’amore è scoppiata. La fine della relazione ha trascinato l’attrice in un lungo momento no.

Per fortuna, però, tutto si è risolto per il meglio: Eva ha incontrato il suo angelo custode ed ha perso completamente la testa per lei. Un amore che l’ha letteralmente travolte fino a condurle dritte all’altare, come nelle più belle favole.