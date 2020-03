“Tutto un imbroglio, domande pilotate”: L’Eredità e Flavio Insinna nei guai, la nuova accusa sul web [FOTO]

Tra pochi giorni in onda le repliche de L’Eredità

Sono gli ultimi giorni in cui i telespettatori di Rai Uno avranno la possibilità di vedere delle puntate inedite de L’Eredità, il game show del preserale condotto da Flavio Insinna. Infatti subito dopo, a causa della mancanza di appuntamenti registrati per l’emergenza Covid-19, i vertici di Viale Mazzini trasmetteranno delle repliche.

Stessa sorte è toccata ai Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus. In questa settimana il pubblico ha avuto modo di vedere anche una vittoria insolita senza festeggiamenti in studio, niente pubblico e nessuna Professoressa. Tuttavia sul web non si placano le polemiche nei confronti del gioco televisivo ma anche vero l’attore romano.

Critiche al game show di Flavio Insinna

Leggendo tra i commenti apparsi sotto l’ultimo post di Flavio Insinna su Instagram, un utente in particolare si è lamentato su una possibile scorrettezza a L’Eredità. Secondo l’internauta il game show del preserale di Rai Uno è tutto un imbroglio perché per lui le domande sono nettamente pilotate a seconda di chi si vuol fare vincere.

Parole abbastanza forti nei confronti della produzione e gli autori dello storico programma. Arriveranno le repliche da parte delle persone chiamate in causa? C’è da dire che non è la prima volta che il popolo del web smuove delle accuse del genere. (Continua dopo la foto)

Marina da Roma si riprende il titolo di campionessa de L’Eredità

Da alcuni giorni a L’Eredità i telespettatori di Rai Uno hanno assistito ud una sorta di staffetta tra due campionesse. Infatti Marina che arriva dalla Capitale, ex hostess di voli è giunta a La Ghigliottina per la quinta volta e, stranamente, sempre nei giorni dispari. Ad esempio nella serata di sabato 21 marzo 2020 la donna è riuscita ad arrivare al gioco finale con una somma pari a 180 mila euro.

Ma nella scelta delle parole, purtroppo è stata costretta a dimezzare un paio di volte. Quindi per 45 mila euro, la campionessa era chiamata ad indovinare la parola che legava Lana, Bozza, Tutto, Esame e Onda. La protagonista del quiz di Insinna, però, ha scritto Filo ma la parola esatta era Programma. Ci riproverà stasera?