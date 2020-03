Giulio Raselli e Giulia D’Urso pronti al matrimonio e ai figli? La confessione (FOTO)

In questi lunghi ed estenuanti giorni di quarantena per tutti, Giulio Raselli ha voluto tenere compagnia ai suoi fan con dei botta e risposta su Instagram specie in merito alla storia con Giulia D’Urso. Il ragazzo ha spiegato come stiano affrontando questi momenti difficili e quali siano i loro progetti futuri.

Le parole dette dall’ex tronista sono davvero molto intense e colme di significato. I fan, infatti, sono rimasti basiti nel notare l’inaspettata dolcezza mostrata dal ragazzo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Giulio Raselli e la quarantena con Giulia D’Urso

Tra le varie domande che i follower di Giulio Raselli hanno posto al loro beniamino, non sono mancate quelle inerenti Giulia D’Urso. Un utente, ad esempio, gli ha chiesto come stanno affrontando questo momento complicato. Il ragazzo ha spiegato di trascorrere tutto il tempo insieme alla sua compagna, dato che convivono, intrattenendosi meglio che possono. Stanno leggendo libri, guardando film e serie tv, stanno chiacchierando e si stanno confrontando molto.

In seguito, c’è chi gli ha chiesto se l’ex corteggiatrice sia davvero la donna giusta per sé e lui ha risposto di esserne assolutamente certo, dato che non poteva augurarsi di meglio. Dopo poco, però, è arrivava la domanda clou. Un fan gli ha chiesto di svelare come si vede tra 10 anni. Ebbene, è stato in quel momento che il protagonista ha sfoderato tutta la sua dolcezza.

Ecco come l’ex tronista si vede tra 10 anni

Giulio Raselli ha detto che si immagina insieme alla sua donna, in questo caso Giulia D’Urso, in una bella casa con giardino insieme ai figli e ai cani felici e spensierati. Insomma, un quadretto davvero idilliaco che ha toccato il cuore di tutti. A quanto pare, dunque, tra i due le cose non potrebbero andare meglio di così.

Questi giorni di reclusione forzata in casa, inoltre, non fanno altro che consentirgli di conoscersi sempre di più rafforzando il loro amore. Proprio in merito a questo tema, Giulio ha detto di essere molto rispettoso delle regole e di nutrire profonda stima e rispetto per tutte le persone che, in questo periodo, si stanno prodigando per tutta l’Italia.