Vera Gemma la sua affermazione: “Le transessuali sono più donne delle donne.”

Vera Gemma svela il suo rapporto con la bellezza e sottolinea come per lei sia fonte d’ispirazione il mondo transessuale

Si confessa Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, e lo fa rilasciando una lunga intervista a Diva e Donna. Durante l’intervista ha rivelato il suo rapporto con la bellezza, rivelando che il suo modello è legato al mondo transessuale. La sua è una affermazione molto forte, che senza dubbio susciterà qualche critica o polemica.

Vera è una donna di 49 anni che ha fatto parlare di sé per le sue continua presenze in tv. Ha anche partecipato a ‘Pechino Express’, ma nell’ultima puntata è stata eliminata. Vera aveva preso parte al gioco insieme a Gennaro Lillio, il suo compagno di avventura con cui ha formato la coppia de ‘I Sopravvissuti’. Figlia dell’indimenticabile attore scomparso nel 2013, vera nella sua intervista ha detto di trovare molto affascinanti le transessuali.

Vera Gemma e il suo amore per Sergio Citti

Vera ha fatto delle rivelazioni importanti nella sua intervista e ha definito le transessuali addirittura più donne delle donne vere. La Gemma ha anche aggiunto di aver provato dei sentimenti per Eva Robin’s quando era piccola. Il grande amore della sua vita però è stato Sergio Citti, l’attore famoso per aver preso parte a numerosi film di Pasolini.

Nonostante la differenza di età, lei si era innamorata di lui, della sua mente, e questo dimostra come Vera sia molto passionale. Nell’intervista Vera ha anche parlato del padre, Giuliano Gemma, e del fatto che la madre non riteneva importanti le sue numerose amanti. La madre, infatti, si riteneva indispensabile nella vita di Giuliano e non prendeva in considerazione le sue scappatelle.

La storia d’amore con l’attore americano Edward Furlong

L’aspetto libertino del padre non era quindi una cosa che interessava molto la madre di Vera. LO riteneva così poco importante che invitava perfino a casa le sue amanti. La donna era persuasa del fatto che il marito alla fine tornasse sempre a casa e questo le bastava.

La Gemma nella sua lunga intervista ha anche parlato della relazione con l’attore americano Edward Furlong avuta quasi vent’anni fa. I due si sono conosciuti sul set del film di Pupi Avati I Cavalieri che fecero l’impresa. La loro storia è durata quanto il tempo delle riprese, poi lei gli ha detto che lo avrebbe raggiunto negli Usa. Però lui le disse che non era una buona idea perché era fidanzato.