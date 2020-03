Mara Venier pulizie primaverili, Domenica In ancora sospesa?

Intenta a fare le pulizie primaverili, Mara Venier è a casa, ma Domenica In non è in quarantena e torna in diretta, scopriamo cosa è successo

Continua l’emergenza coronavirus e molti programmi tv sono stati sospesi. Anche Domenica In condotto da Mara Venier ha fatto una settimana di pausa, ma pare che la Rai abbia deciso di riprendere la diretta del programma. E’ stata la stessa conduttrice ad annunciarlo qualche giorno fa, ma altri programmi rimangono fermi, come ad esempio Vieni da me di Caterina Balivo.

La Venier ha confessato però di essere molto turbata per quanto stiamo vivendo tutti e non ha nascosto la sua commozione. Però ha anche mostrato la sua felicità nel riprendere la trasmissione che le consente di intrattenere tanti spettatori alla domenica. Poter guardare un programma come Domenica In in questo periodo di quarantena forzata per molti è un sollievo.

Mara Venier immortalata mentre fa le pulizie primaverili

In attesa che torni in studio, la Venier si dedica però alle faccende di casa. Ecco quindi che il marito Nicola Cararro la immortala in uno scatto mente fa le pulizie di primaverili. Mara era sul terrazzo intenta a pulire e questo ha fatto pensare ai fan che potrebbe esserci un rinvio.

Cosa sarà successo? Allora Domenica in rimane in quarantena? Sembra proprio di no, pare invece che tutto sia pronto per riprendere. Stando a quanto pubblicato da Blogo, la puntata di domenica dovrebbe essere ricca di ospiti. Nella trasmissione ci sarà informazione intrattenimento.

Numerosi saranno gli ospiti che terranno compagnia agli italiani, la maggio parte dei quali saranno in collegamento con lo studio. Tra questi ci saranno Renzo Arbore, Gigi D’Alessio e Lino Banfi. Tutti ricorderanno agli italiani di stare a casa e rispettare le regole.

Tanti gli ospiti che interverranno a Domenica In

L’appello sarà dunque rivolto a tutti gli italiani e i vip approfitteranno della trasmissione per ricordare a tutti l’importanza di questo gesto. Rispettare le regole vuol dire avere la possibilità di far durare il meno possibile questa emergenza.

Fra gli ospiti che interverranno durante la trasmissione ci saranno anche Arisa, Luca Argentero e Don Antonio Mazzi. Argentero parlerà della fiction di cui è protagonista e che porta il titolo “Doc – Nelle tue mani”, film tratto da una storia vera.

Durante la trasmissione ci saranno diversi collegamenti e aggiornamenti per informare sulla situazione Coronavirus che l’Italia sta affrontando.