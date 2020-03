“Ombre bollenti…”: Paolo Bonolis, Miss Claudia di Avanti un altro senza biancheria intima su IG [FOTO]

Avanti un altro dà un po’ di spensieratezza al pubblico italiano

L’Italia sta attraversando uno dei periodi più brutti della sua storia. L’emergenza Covid-19 ha costretto tutti a rimanere a casa non avere contatti con le persone care e soprattutto sta togliendo la vita a migliaia di persone. Oltre all’informazione, Mediaset trasmette anche dei programmi più leggeri per far trascorrere ai telespettatori qualche ora di spensieratezza.

Uno di questi è Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 capitano da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nonostante la scelta di trasmettere delle repliche per esigenze pubblicitarie, gli appuntamenti stanno ottenendo un grande successo a livello d’ascolti. Complici non solo le gag tra i due conduttori, ma anche grazie ai protagonisti del mini-mondo.

La foto seducente di Claudia Ruggeri su Instagram

Una delle protagoniste del mini-mondo di Avanti un altro è Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia. Quest’ultima, grazie al suo fascino riesce a mandare in visibilio non solo il pubblico presente nello studio 1 del centro Elios di Roma ma anche quello che la segue su Instagram. Di recente, infatti, la cognata di Paolo Bonolis ha postato uno scatto molto particolare.

Nello specifico si vede la sua ombra riflessa su una parete che lascia poco all’immaginazione. Infatti i follower hanno intuito che la donna è in biancheria intima nella sua camera da letto. Ovviamente la sua iniziativa social li ha mandati in tilt premiandola con migliaia di likes e complimenti. (Continua dopo il post)

Le bellezze del game show Avanti un altro

Claudia Ruggeri non è l’unica donna nel parterre di Avanti un altro. Infatti, il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, giunto alla nona edizione, può vantare anche la presenza di Sara Croce. Quest’ultima che a Ciao Darwin 8 era Madre Natura ora e la nuova Bonas.

Ma è possibile ammirare anche la bellezza della Bona Sorte, ovvero Francesca Brambilla e l’esperta del web Laura Cremaschi. Ricordiamo che quest’ultima per anni ha ricoperto lo stesso ruolo di Paola Caruso.