Teresa Langella svela un retroscena sull’ultima esterna con Antonio prima della scelta

Nel corso di un’intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha svelato un retroscena in merito all’ultima esterna fatta con Antonio Moriconi. In quell’occasione, la ragazza decise di trascorrere dei momenti in spa con il suo corteggiatore dell’epoca.

Ebbene, solo adesso, la napoletana ha svelato che si è trattato di una sorta di provocazione nei confronti di Andrea. Questo non vuol dire che si sia presa gioco di Antonio, semplicemente che fosse arrivata al momento conclusivo con le idee già parecchio chiare.

Teresa e l’ultima esterna con Antonio

Durante la sua esperienza nel talk show della De Filippi, Teresa Langella ha molto sofferto, la ragazza ha sempre nutrito un sentimento molto forte per Andrea a dispetto di Antonio. Anche i telespettatori si erano resi conto di questo dettaglio, ma lei ha sempre cercato di mantenere il controllo e tenere a bada le sue emozioni. A distanza di tempo, però, la protagonista ha svelato un retroscena inedito in merito a quell’esterna in vasca idromassaggio con Moriconi.

La ragazza ha ammesso che quando il suo corteggiatore provò a sfiorarle le labbra con un dito, lei provò una sensazione stranissima. Non si sentiva assolutamente di andare oltre con lui perché, ormai, il suo cuore apparteneva ad un’altra persona. Ad ogni modo, però, in quel momento provò anche una paura fortissima di perdere per sempre Dal Corso, il quale si sarebbe potuto infastidire moltissimo per quella scena.

L’amore della Langella per Andrea

Teresa Langella, infatti, ha raccontato che dopo l’esterna con Antonio corse da Andrea e notò che fosse un bel po’ geloso. Questa cosa, da un lato la preoccupò, ma dall’altro le permise di sorridere sotto i baffi in quanto significava che il veneto ci tenesse per lei. Quell’esperienza, però, ha portato molto dolore all’esuberante partenopea. Quello che conta, però, è come siano andate le cose fino ad ora.

Dopo aver sofferto parecchio, infatti, Teresa e Andrea sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. La coppia, infatti, è più felice che mai adesso e la loro relazione sta procedendo senza intoppi a dispetto di tutti quelli che credevano che non sarebbe durata nulla.