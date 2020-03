Gabriele Rossi, su Instagram pessima figura. “Non sono fidanzato”, ma un’amica in diretta smentisce

Gabriele Rossi tra un obbligo ed una mezza verità

Gabriele Rossi come tutti gli italiani e non, in quarantena, si è fatto coinvolgere dalla noia ed è alla ricerca di qualunque cosa da fare pur di tenersi impegnato.

Così sta coinvolgendo i suoi followers su Instagram nelle dirette. L’ultima ha visto interessata anche una sua amica e collega, Laura Adriani. Hanno giocato a obbligo o verità con un pubblico social molto attento ad ogni dettaglio.

Gabriele Rossi, mezze verità sulla sua vita sentimentale svelate dalla collega in diretta

Gabriele Rossi però è stato travolto da qualcosa che si è rivelato inaspettatamente più grande di lui. Cioè? La sua collega amica, Laura ha fatto delle domande un po’ private sulla sua vita sentimentale. Gli ha chiesto se è fidanzato. Lui dice si è subito chiuso a riccio. Ha risposto in terza persona affermando che anche se su di lui circolano tanti gossip, anche se si parla di chissà quali avventure amorose, non è assolutamente fidanzato.

La donna però non ha saputo trattenersi e conoscendo la verità gli ha risposto che non è vero. Lo ha sbugiardato pubblicamente affermato che non ha risposto bene alla domanda, quindi avrebbe dovuto fare la penitenza. Il suo obbligo? Chiamare la madre.

L’attore costretto al suo obbligo ha dovuto chiamare la madre e dirle di essere stato arrestato. L’accusa non poteva che essere violazione della quarantena con autocertificazione falsa fornita ai carabinieri durante un controllo.

Una seconda penitenza dà la certezza: l’attore è impegnato

È ovvio che la Adriani sia a conoscenza di qualcosa di più che ha a che fare con la sua vita sentimentale ed amorosa. Questo è certo soprattutto dopo che ha potuto imporre un obbligo a Gabriele senza che questo potesse contraddirla o avere qualcosa da ridire. Tra l’altro questo non è stato l’unico obbligo perché poco dopo la situazione è stata riproposta con una seconda domanda dello stesso genere.

Laura ha chiesto a Gabriele se ha avuto a che fare con qualcuno del Grande Fratello vip, anzi se in particolar modo con qualcuna di loro ha condiviso notti di passione. Anche in questo caso l’attore non ha dato risposta vera, ha detto di no. Quindi è arrivata la seconda penitenza ovvero chiamare Signorini e chiedergli di farlo entrare nella casa del Grande Fratello perché gli manca Valeria Marini.

Tra una risata e l’altra comunque è venuto fuori qualcosa di interessante sulla vita privata dell’uomo che tanto ha cercato di mantenere il segreto. Nonostante i suoi tentativi è evidente l’uomo abbia qualcosa da nascondere che forse rivelerà a tempo debito.