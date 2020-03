Un gravissimo lutto ha colpito Francesco Facchinetti, l’annuncio: “Sono disperato…”

Grave lutto per Francesco Facchinetti: il messaggio sui social

Nelle ultime settimane Francesco Facchinetti è stato al centro dell’attenzione per aver difeso alcuni cinesi presi di mira da cittadini italiani. Il noto produttore è stato ospite in varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset per raccontare cosa è successo in strada e la rissa di cui è stato protagonista.

Ma di recente il figlio di uno dei protagonisti dei Pooh ha annunciato su Facebook di essere stato colpito da un gravissimo lutto. L’ex dj, attraverso un messaggio commovente sul social network ha affermato di essere disperato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La tragica scomparsa del genitore di un suo caro amico

Attraverso la sua pagina ufficiale Facebook seguita da oltre 700 mila persone, Francesco Facchinetti ha informato tutti coloro che lo seguono sul social network di aver subito un lutto. Purtroppo è venuto a mancare il padre di un suo carissimo amico. Il noto produttore di cantanti come Riki, si è detto disperato per questa improvvisa perdita.

A quanto pare l’uomo è deceduto a causa dell’epidemia del Coronavirus. Una tragedia doppia per i propri familiari e amici perché oltre a piangere la dipartito del proprio caro non possono nemmeno dargli l’ultimo saluto. Per leggi sanitari una persona deceduta di Covid-19 non può avere contatto con nessuno per evitare la diffusione del virus.

Il messaggio di cordoglio di Francesco Facchinetti su Facebook

Francesco Facchinetti a modo suo ha voluto mostrare la sua vicinanza al caro amico che si è visto togliere l’amore del padre. Attraverso Facebook, il figlio di uno dei leader dei Pooh ha scritto il seguente messaggio: “E’ appena morto il papà di un mio carissimo amico.

“Sono disperato…”. Parole abbastanza forti che hanno trovato il sostegno da parte dei fan. Quest’ultimi, infatti, si sono precipitati in massa sulla pagina social per mostrare la propria vicinanza al produttore facendogli le più sentite condoglianze e lasciando un cuoricino o le mani unte come commento. Ecco il post in questione: