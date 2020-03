Gemma Galgani, triste quarantena da sola: “Non ho il coraggio di…”

View this post on Instagram

In questo clima insolito, ma devastante, è davvero difficile pensare alla primavera che, da domani, ci circonderà di alberi in fiore! A volte, non si ha nemmeno più il coraggio di accendere il televisore per paura delle notizie aggiornate. Eppure, mai come in questo momento, la televisione diventa una preziosa alleata e compagna, quasi un'amica, per aiutarci a trascorrere il tempo a casa con meno difficoltà. Molte trasmissioni sono state interrotte per i motivi che tutti sappiamo, ma qualcuna continua "coraggiosamente , sino alla fine, senza pubblico, magari con meno ospiti del previsto, ma pronta a regalarci ancora qualche ora di puro e sereno spettacolo! Sto parlando naturalmente di Amici che, anche stasera, ci darà l'opportunità di svagare la mente per qualche ora fra musica, canto e danza di qualità, con tutti gli accorgimenti del caso: niente abbracci, niente incontri ravvicinati nelle coreografie , ma un team che mantiene la professionalità di sempre, fra insegnanti, alunni e giuria, sotto la sempre irreprensibile conduzione di Maria. Ed avendo oltretutto , anche il Teatro chiuso 😪mi sento proprio di dire un grazie sincero a tutti loro, anche perché stasera sarò in grado di fare un sorriso, di smorzare la solitudine che ci accompagna in questo momento, chi più chi meno, di ascoltare della buona musica, di non pensare per qualche ora alla gravità del momento, che si percepisce in modo tangibile anche nell'aria… Fate come me… stasera guardiamo Amici come se fossimo vicini su un enorme divano e commentiamolo insieme!!