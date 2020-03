Antonella Elia GF VIP una furia contro la casa ma le parole più dure solo per lui

Esplode la furia di Antonella Elia al GF Vip, alla lite partecipano tutti i coinquilini, ma le sue dure parole sono soprattutto per Antonio Zequila, scopriamo cosa è successo

Sta per finire il GF Vip, ma le liti non si fermano, nonostante le cattive notizie che i concorrenti hanno appreso sul coronavirus. A sconvolgere tutti come al solito è Antonella Elia, nota per il suo caratterino e per le sue parole che lasciano il segno.

Tuttavia, la showgirl continua a stare in campo, evidentemente il pubblico la apprezza così com’è. Le sue sfuriate non tengono conto di nulla, né del fatto che possa offendere né di essere vista da milioni di italiani.

Se prima c’era Valeria Marini a disturbarla, adesso qualcun altro ha preso il posto. Fra quelle che ha ritenuto acerrime nemiche c’è stata anche Fernanda Lessa, con la quale ha avuto diversi litigi. Ma adesso ha cambiato, e ha voltato lo sguardo su qualcun altro. Indovinate chi è costui? Si tratta di Antonio Zequila, ma vediamo che cosa è accaduto!

Antonella Elia furiosa contro Antonio Zequila

Antonella Elia non manca mai di mostrare la sua rabbia e anche ieri ha fatto la stessa cosa. Mentre era seduta in poltrona ed era con Paola Di Benedetto, Andrea Denver e Sara Soldati, la Elia ha sfogato la sua ira contro Zequila. Ma come ha avuto inizio la lite? Mentre si parlava di cinema e cultura e c’è stato un confronto tra amici, Antonio ha chiesto alla Elia il nome di un’attrice.

Zequila voleva sapere come si chiamava colei che interpretava il ruolo di Dorothy in un film. Antonella non lo ricordava, e quindi se l’è presa con Antonio per la sua fissazione con la cultura. Dopo la sua osservazione è calato il silenzio tra i partecipanti del ‘quiz’ che era stato improvvisato per ammazzare il tempo.

La reazione di Antonella esagerata nei confronti del modello

Tutti hanno reagito a proprio modo nella casa del GF Vip, ma nessuno ha saputo mediare e cercare di placare gli animi. Le tensioni fra i concorrenti quindi continuano ad aumentare, anche se in realtà la reazione della Elia verso Antonio è stata esagerata.

La chiusura del reality show si avvicina e magari questa scadenza sta mettendo tutti in fibrillazione. I concorrenti sembrano aver perso il loro equilibrio, anche a causa delle cattive notizie dal conduttore sul coronavirus. Alfonso Signorini ha anche dato loro l’ultimo aggiornamento sulla situazione sia in Italia che negli altri Paesi.