Laura Chiatti, chiede di rimanere a casa, ma per la foto vine massacrata : “Bella la quarantena così!” (FOTO)

Anche Laura Chiatti invita tutti a restare in casa, ma la foto pubblicata fa andare i fan su tutte le furie, per lei è facile visto che ha la piscina e la casa comoda, scopriamo cosa è successo!

Come tanti altri personaggi noti, anche Laura Chiatti ha voluto dire la sua in un momento così difficile per il nostro paese. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha messo il ginocchio molte regioni e nessuno è indifferente allo strazio dei familiari delle vittime.

Anche lei quindi ha voluto ricordare a tutti quanto sia importante stare in casa per evitare il contagio. Per questo ha deciso di pubblicare uno scatto in cui si diverte con la sua famiglia. La Chiatti ha postato su Instagram una foto in cui lei con i figli e il marito Marco Bocci sono in piscina.

Non l'avesse mai fatto! Laura era convinta di fare cosa buona, per dimostrare agli altri come sta trascorrendo il tempo in quarantena. Ma invece ha ricevuto tante critiche e tante polemiche, ma vediamo cosa le hanno detto.

Laura Chiatti criticata per la foto su Instagram

A riportare la notizia è Il Giornale, in cui dice che l’attrice, visto le belle giornate, ha postato su Instagram uno scatto. Nella foto ci sono i figli che stanno giocando nella piscina che la coppia ha allestito nella casa. Mentre il bambini Pablo ed Enea giocano Laura ha pensato di scattare una foto e di postarla scrivendo sotto una didascalia.

Non sono mancati i rimproveri di tanti che l’hanno accusata di essere insensibile e di non aver tatto per i meno fortunati. Infatti, non tutti hanno la possibilità di disporre di una casa grande dove abitare durante la quarantena. Molti dovranno trascorrerla in ambienti ridotti e anche in presenza di altri familiari. E non tutti hanno a disposizione una piscina dove far divertire i bambini.

La Chiatti massacrata per lo scatto in piscina

Allo scatto postato dalla Chiatti sono seguite quindi tante critiche e tante accuse. Le hanno anche detto che parlare è facile quando si ha tutto, e soprattutto quando si ha una piscina in terrazza e una casa tipo reggia. Ci sono invece persone che in 4 vivono in 50 mq e non hanno un giardino o un minimo spazio aperto dove prendere un po’ d’aria.

Insomma, le critiche sono state feroci e Laura Chiatti è stata massacrata per la foto. Molti hanno trovato ridicole le sue considerazioni. Il momento è davvero difficile e probabilmente ci vuole coraggio e pazienza per affrontarlo, ma a soffrire di più è la gente comune e non i vip.