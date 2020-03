Amici 19, Valentin commenta l’ennesimo video contro di lui: “Meglio essere me stesso”

Nonostante sia trascorsa più di una settimana da quando Valentin è stato cacciato dal parterre di Amici 19, la questione continua ad essere parecchio scottante. Il motivo per il quale si continua a discutere della vicenda risiede nel fatto che la produzione del talent show sta pubblicando dei video contro di lui.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati diffusi ben tre video volti a mettere in evidenza le cattive abitudini del ragazzo e il suo modo di approcciarsi ai colleghi e ai professori. A seguito dell’ennesima clip contro di lui, il ragazzo ha deciso di parlare su Instagram.

I video pubblicati da Amici 19 contro Valentin

Nel suo ultimo post su Instagram, Valentin Alexandru ha commentato quanto accaduto ad Amici 19 dietro le quinte. Dalle clip trapelate fino a questo momento si è evinto chiaramente che il ragazzo fosse particolarmente arrogante e aggressivo. Nei confronti delle professioniste Natalia Titova e Francesca Tocca ha assunto atteggiamenti di superiorità e di accusa. In particolar modo, le ha accusate di non essere in grado di svolgere il loro lavoro di ballerine.

Ma la sua ira si è scagliata anche contro alcuni compagni d’avventura. La lite più accesa è avvenuta con Javier, durante la quale il ballerino di latino americano ha pronunciato delle frasi omofobe contro di lui. Ebbene, a seguito della diffusione di tutti questi filmati, il protagonista ha deciso di esprimere il suo pensiero su Instagram.

La replica del ballerino su Instagram

Valentin ha sbottato contro tutti quelli che ad Amici 19 lo hanno accusato ed ha detto di essere contento di essere se stesso. A suo avviso, infatti, chi lo ha criticato non è altro che un “finto perfetto”. La cosa che, tuttavia, sta lasciando maggiormente spiazzati è il fatto che il pubblico sembra ancora schierato dalla parte di Dumitru.

Nonostante i numerosi video inerenti il cattivo operato del ragazzo, i telespettatori continuano a sostenerlo e a reputarlo un grande artista, ma non solo. La maggior parte del pubblico reputa ancora assurda la sfuriata di Maria De Filippi ai danni del giovane. Le riprese finalizzate a oscurare la sua persona, dunque, non sono servite a molto.