Federica Panicucci fuori da Mattino 5: lei replica e svela un dettaglio

Molti si sono chiesti quale motivo abbia spinto la produzione di Cologno Monzese a sospendere la conduttrice Federica Panicucci dal programma di Canale 5. Il programma, si occupa in queste settimane così delicate, dell’emergenza Coronavirus. Ma i telespettatori si sono chiesti se la sospensione fosse, a tutti gli effetti, una bocciatura per la nota conduttrice.

Federica Panicucci: via da Mattino Cinque nel momento più delicato

Una settimana fa, Federica Panicucci, aveva annunciato, insieme ad una nota Mediaset, che non avrebbe condotto per le settimane successive il programma. Non è ancora ben chiaro quale sia il motivo scatenante. “Mattino Cinque”, nel pieno dell’emergenza e per dare una più approfondita informazione sull’epidemia, è stato trasformato in “Mattino Cinque – Speciale Coronavirus”.

Nessun altro argomento dunque, sarà trattato se non quello dell’epidemia di Coronavirus. Ma nelle prime puntate Panicucci c’era, ed ha ricevuto anche i complimenti dei tanti fans della trasmissione, per le sue interviste ai vari esperti che via viva si susseguivano durante il programma. Al suo posto, come unico conduttore, il giornalista Francesco Vecchi.

Eppure la nota conduttrice stava prendendo la situazione con assoluta serietà. Numerosi i post sui suoi canali social, specie Instagram, in cui spiegava ai fan che, anche se lo studio era privo di pubblico, lei e lo staff usavano le dovute protezioni.

Paninucci non si aspettava di essere tagliata fuori in queste settimane, dal momento che, molto spesso, invitava i suoi followers a scriverle cosa volessero che chiedesse agli esperti ospiti del programma. Non solo, si è anche spesa in prima persona per una campagna sdi sensibilizzazione sul tema accurata e, tra le altre cose, molto seguita. Una scelta dunque che ha scatenato più di qualche malumore tra gli spettatori del programma.

Federica Paninucci: la risposta a Mediaset

Dopo qualche giorno, è arrivata la risposta della nota conduttrice alla produzione Mediaset. Dal suo profilo ufficiale di Instagram, Panicucci ringrazia tutti i suoi fans per i messaggi d’affetto e, seppur lascia trapelare qualche segno di delusione, accetta la decisione di Mediaset.

La stessa produzione ha fatto sapere che, non appena le condizioni lo permetteranno, Panicucci tornerà al suo posto. Ed è stata questa promessa, probabilmente, a gettare acqua sul fuoco. La conduttrice ha scritto, infatti, che tornerà presto per tenere compagnia ai suoi fans come ha fatto negli ultimi anni.