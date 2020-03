Roby Facchinetti diserta Domenica In: “Devastati dal dolore, tragedia infinita” (FOTO)

Oggi torna in onda Domenica In ed era previsto anche un collegamento via skype con Roby Facchinetti. Il cantante, però, attraverso un post su Instagram, ha spiegato i motivi per il quale ha deciso di non presenziare.

L’artista vive a Bergamo, una tra le città più colpite dal Coronavirus, per tale ragione, ha detto di essere distrutto dal dolore che stanno affrontando i suoi concittadini. Il suo umore, dunque, non è affatto adatto per intrattenere i telespettatori.

Il post di Roby Facchinetti

Dopo una settimana di pausa, Mara Venier torna alle redini del suo programma domenicale. Naturalmente, considerando tutto quello che sta accadendo in Italia, si tratta di una puntata molto particolare per cui gli ospiti saranno in contatto via webcam e non saranno presenti in studio. In tale occasione, Anche Roby Facchinetti si sarebbe dovuto collegare con la conduttrice per tenere compagnia al pubblico ed esprimere il suo stato d’animo in merito a quello che sta accadendo.

All’ultimo momento, però, il cantante ha disertato il collegamento dicendo di essere devastato dal dolore a causa di questa tragedia infinita che si sta vivendo in Italia e nella sua città in particolare. L’artista ha detto di sentire costantemente il rumore delle sirene dell’ambulanza, le quali corrono per soccorrere i numerosi ammalati a causa del Covid-19. (Continua dopo il post)

Il pubblico vicino al cantante e gli ospiti di Domenica In

In virtù di tutto questo dramma, il protagonista del Pooh ha ritenuto opportuno non partecipare al collegamento. Nel chiarire i motivi che lo hanno spinto a non partecipare alla puntata di Domenica In, Roby Facchinetti si è scusato con tutti, ma è sicuro che la sua scelta verrà compresa. Anche la sua grande amica Mara non si sentirà certamente offesa per questo dietrofront improvviso. Ad ogni modo, tra i vari ospiti in collegamento oggi ci saranno: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Renzo Arbore, Arisa ed altri.

Nel frattempo, i numerosi fan del papà di Francesco sono accorsi al di sotto del post in questione per mostrare tutta la loro vicinanza a lui e alle vittime di questo disastro. In molti hanno voluto mettere in evidenza l’umanità e la bontà d’animo di Roby che, in un momento così delicato, sono qualità sicuramente apprezzate.