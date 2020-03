Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis: “Non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice” (Foto)

Nelle ultime settimane i giornali di gossip hanno parlato molto della rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il pilota e la bella influencer sono state per diversi mesi una delle coppie più amate e chiacchierate d’Italia.

Alcuni giorni fa la notizia del loro allontanamento, anche se al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale. I settimanali di gossip hanno, come ormai accade con frequenza semestrale, avvicinato il nome di Giulia De Lellis a quello del suo ex storico Andrea Damante.

Il pilota di MotoGp, Andrea Iannone, ha vissuto mesi difficili anche a causa di un controllo antidoping risultato positivo. Su questo ci sono serie possibilità che si sia trattato di un’assunzione involontaria tramite cibo e che quindi venga scagionato. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez oggi ha pubblicato un lungo post sui social dove ha fatto il punto della situazione per quanto concerne la sua vita.

La relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Quella Andrea Iannone e Giulia De Lellis è stata senza ombra di dubbio una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dai settimanali specializzati a fare il primo passo sarebbe stato lui a poche settimane dalla fine della storia con Belen Rodriguez. Il pilota ha cominciato a corteggiare la bella influencer.

La svolta ci sarebbe stata durante la gara dello scorso GP del Mugello, della quale Andrea Iannone sarebbe stato grande protagonista, non tanto per il risultato sportivo ma per aver ospitato Giulia De Lellis e il fratello nel paddock. I due, dopo essere stati a Roma per alcuni impegni lavorativi di lei che doveva concludere le riprese della fiction witty della quale è stata protagonista, sono volati a Lugano per passare qualche giorno di relax.

I pilota vive ormai da diversi anni nella città Svizzera che l’ha adottato e da quel momento non si sono più separati. Qualche settimana fa, però, molti utenti dei social hanno notato l’assenza di qualsiasi “movimento” con la mancanza di foto o video. Pian piano i sospetti sono diventate certezze e la conclusione del loro rapporto è diventato praticamente certo.

Lo sfogo social di Andrea Iannone

Andrea Iannone ha postato alcune ore fa sul suo profilo instagram un lungo messaggio nel quale ha raccontato ai fan qual è il suo stato d’animo. Il pilota ha voluto sottolineare subito in apertura di non essere arrabbiato, tutt’altro, dice di essere felice. Ovviamente il nome di Giulia De Lellis non compare mai ma si legge abbastanza evidente tra le righe.

A seguire un pensiero per il momento terribile che l’Italia sta vivendo in questi giorni. Con la solita fiducia che lo contraddistingue, Iannone si è detto felice dei cambiamenti e soprattutto pronto a sfruttarne le opportunità, perchè ogni cambiamento porta con sé nuove opportunità, basta saperle intravedere e cogliere.