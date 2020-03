Alessia Marcuzzi: ‘Chiusa in casa 18 giorni, ecco com’è stato uscire dopo tanto tempo’

Alessia Marcuzzi, dopo la quarantena forzata, venerdì scorso è andata ad Amici 19. Ecco che cosa ha raccontato la conduttrice

Alessia Marcuzzi esce dalla quarantena

Alessia Marcuzzi è stata costretta in quarantena nella sua casa di Roma dopo un caso positivo al Covid-19 nella redazione de Le Iene. Tutti quelli che fanno parte del programma sono stati controllati e isolati per precauzione. Ebbene, dopo 18 giorni, Alessia è tornata al lavoro ed è stata ospite nella quarta puntata di Amici 19.

Dal momento che Loredana Bertè non può più far parte della giuria perché non può lasciare Milano, Maria De Filippi ha deciso di chiamare artisti che hanno residenza a Roma. Nella terza puntata è intervenuto Christian De Sica, mentre nella quarta puntata il compito di giudicare i ragazzi insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada è stato affidato ad Alessia Marcuzzi.

Il racconto della prima uscita

Alessia ha ringraziato Maria De Filippi dell’opportunità e ha confessato che era la prima volta che usciva di casa dopo due settimane e anche un po’ di più. La conduttrice ha raccontato che è stato tutto davvero molto strano e continuava ad esserlo. Quelle presenti in studio erano le prime persone che vedeva e ha fatto tutto da sola. È uscita da casa con l’autocertificazione, si è messa alla guida da sola e ha raggiunto gli studi Elios non prima di essersi truccata e sistemata i capelli da sola.

Poche ore prima della diretta Alessia Marcuzzi aveva anche fatto delle Instagram Stories in cui effettivamente mostrava a chi la seguiva che si doveva truccare, sistemare e vestire da sola. Un’esperienza strana per lei che è abituata ad essere seguita da uno staff molto numeroso.

I giudizi di Alessia Marcuzzi

Come giurata Alessia Marcuzzi non è stata molto cattiva. Ha apprezzato molto Gaia e Nyv. Ha avuto qualche consiglio per Giulia e Jacopo. Alla prima ha detto che la preferisce in canzoni più fresche e della sua età, mentre al secondo ha detto che a volte assomiglia all’interprete originale della canzone che sta cantando.

Sulla polemica legata ai ballerini Javier e Nicolai, invece, ha preferito astenersi. Si è limitata a dire che entrambi sono bravissimi e che vedere tutto dal vivo è ancora più bello ed emozionante.