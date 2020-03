“Ma non ti vergogni a mostrarti nuda?”: Justine Mattera come mamma l’ha fatta, è polemica [FOTO]

Justine Mattera e le sue iniziative bollenti su Instagram

Justine Mattera può vantare di un profilo Instagram che conta quasi 400 mila follower. Persone che sono pronte e riempirla di complimenti e likes ad ogni sua foto dal sapore bollente. Tuttavia una parte di essi non condividono per niente l’iniziativa social della soubrette americana, infatti non tardano ad arrivare le polemiche.

Era stata la stessa 49enne a dichiarare il parere negativo da parte del marito a scatti osé. Successivamente, però, la sosia di Marilyn Monroe ha rettificato la sua prima dichiarazione dicendo che la sua dolce metà dà il benestare solo alle immagini meno volgari.

La soubrette americana e la foto di nudo integrale

Avendo la benedizione del marito, di recente Justine Mattera ha mandato in tilt i suoi seguaci con un nuovo scatto mozzafiato. In poche parole la 49enne si è mostrata su Instagram come mamma l’ha fatta. Appoggiata ad un’ampia vetrata e di spalle, la soubrette italo-americana non ha nulla addosso, almeno per quanto riguarda l’intimo. L’unico indumento è una specie di vestitino a forma di rete che praticamente mostra più del dovuto.

Un post che ha ottenuto una marea di mia piace e commenti di ogni tipo. Ma come annunciato prima, c’è gente che non approva per niente le sue iniziative, quindi tra i commenti si leggono delle feroci critiche. Ad esempio c’è chi dice di avere una fissa per il nudismo, mentre altri che non ha rispetto per i figli e il marito. La diretta interessata, però, dopo aver risposto a tono continua lo stesso per la sua strada. (Continua dopo il post)

La quarantena di Justine Mattera e la sua famiglia

Anche Justine Mattera e la sa famiglia sta rispettando alla lettera le normative imposte dal Governo per combattere il Coronavirus. Essendo una sportiva nel DNA, la 49enne sta soffrendo molto per non poterlo effettuare all’esterno.

Tuttavia la soubrette, il marito e i loro due figli hanno trovato delle soluzioni alternative. Infatti, osservato il profilo IG della modella è possibile vedere delle foto dove tutti e quattro corrono in bici all’interno della loro abitazione.