Leonardo Greco: la vicinanza dei volti noti di Uomini e Donne e la scelta dell’ex Diletta Pagliano

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, è stato appena dimesso dall’ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. Ecco che cosa hanno fatto per lui gli ex volti noti del programma e la sua ex fidanzata Diletta Pagliano

Uomini e Donne: Leonardo Greco ancora ammalato, ma in fase di guarigione

Qualche settimana fa Leonardo Greco aveva fatto un post su Instagram facendo un appello. Infatti, nonostante avesse costantemente bisogno di ossigeno, continuava a risultare negativo ai tamponi per il Coronavirus.

Dopo un terzo tampone finalmente ha avuto una diagnosi chiara e inequivocabile: affetto da Covid-19. Da quel momento non è stato per nulla facile. Non riusciva a respirare autonomamente e vedeva attorno a lui persone stare molto peggio.

Come ha raccontato sui social e in una nuova intervista con Giada Di Miceli a Non succederà Più, Leonardo è stato curato con farmaci che gli hanno dato molti effetti collaterali. Non è ancora guarito, ma è stato dimesso dall’ospedale perché le sue condizioni sono migliorate.

Adesso ha ancora la polmonite e spunta sangue quando tossisce, ma è normale. Servirà ancora un po’ di tempo, ma l’ex tronista di Uomini e Donne sta guarendo piano piano. Ecco che cosa ha detto a proposito di alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi e della sua ex fidanzata Diletta Pagliano.

I rapporti con Francesco Monte e Jack Vanore, il silenzio di Diletta Pagliano

Chi l’ha seguito a Uomini e Donne, ormai diversi anni fa, si ricorderà che Leonardo alla fine del suo percorso da tronista ha scelto Diletta Pagliano. Tra loro c’era una grande attrazione fisica e sembrava che tutto potesse andare per il meglio. Invece, dopo pochi anni, i due hanno deciso di intraprendere strade completamente diverse e di non sentirsi più.

In questa occasione molto drammatica Leonardo ha detto che ha ricevuto tanto affetto dalle persone. È stata una cosa del tutto inaspettata e che è riuscita a risollevarlo un po’ nella preoccupazione del periodo. In particolare, Leonardo ha sentito Jack Vanore, Francesco Monte, al quale è legato da un rapporto di amicizia da anni, e Francesco Lucchi.

Tuttavia, alla domanda di Giada Di Miceli se avesse sentito anche la sua ex fidanzata Diletta Pagliano, la risposta è stata negativa. Diletta, che è un’influencer molto seguita, non ha fatto nessun riferimento alla condizione di Leonardo in queste settimane nemmeno sui social e ha preferito mantenere il silenzio. Entrambi hanno voltato definitivamente pagina. Lui ha una relazione da tre anni con Cinzia, mentre Diletta ha appena avuto un bambino dal compagno Alessandro.