Colpo di scena a Uomini e Donne: spunta il nome della Ferragni

In tanti da settimane si stanno chiedendo quando ripartirà Uomini e Donne. Lo storico programma ha chiuso i battenti per l’emergenza coronavirus e la stessa sorte è accaduta ad altri show televisivi. Inizialmente doveva andare in onda fino al 23 marzo, poi invece la chiusura è stata anticipata al 16. Molti appassionati si stanno chiedendo quando potranno rivedere i loro beniamini, sopratutto perchè sono rimaste alcune situazioni sospese.

A togliere qualche dubbio ci ha pensato il braccio destro di Maria De Filippi. Raffaella Mennoia, ha risposto ai numerosi utenti che le scrivono e le chiedono di Uomini e Donne. A quanto pare, è spuntato anche il nome di Valentina Ferragni…Vediamo perchè.

Valentina Ferragni prende in giro due protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e donne è senza dubbio un programma che fa gola a molte persone. Sia al trono classico che al trono over è capitato spesso di vedere qualche volto già noto al pubblico. Ad esempio l’ultimo tronista Daniele De Moro è reduce dal Grande Fratello e infatti la sua presenza ha fatto molto discutere sui social. E proprio sui social è apparso il nome di un altro personaggio molto famoso. Stiamo parlando Valentina Ferrragni di sorella di Chiara Ferragni.

Scherzando sulla “quarantena” obbligata a causa dell’emergenza Coronavirus, l’influencer ha ironizzato sulla difficoltà di rimanere chiusi in casa e come sia divertente e allettante andare a fare la spesa.

Nel video, creato dall’App TikTok, al posto della voce di Valentina Ferragni ci sono quelle di due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Si tratta di Barbara De Santi e Armando Incarnato durante una delle loro tante e celebri litigate fatte nelle puntate di Uomini e Donne.

Il trono classico e il trono over possono attendere

Raffaella Mennoia che da anni fa parte dello staff di uomini e Donne, ha risposto ai curiosi che si chiedono quando ritornerà in onda il programma. Direttamente dagli studi Elios dove è impegnata nella produzione di Amici , si è collegata con i fan su Instagram, pubblicando diverse Stories e spiegando quale sia la situazione attuale di UeD.

Per ora, purtroppo le notizie non sono buone e non c’è nessuna data per il ritorno. “Al momento tutto è in alto mare e non c’è alcuna data certa per la ripresa delle registrazioni e della messa in onda dello show”: ha dichiarato.