Uomini e Donne: Manuel Galiano pubblica un nuovo singolo e lancia una frecciatina ad una nota influencer

Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, cerca di sfondare nella musica e lancia curiose frecciatine ad una nota influencer

Uomini e Donne: Manuel Galiano ha pubblicato il suo singolo

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Manuel Galiano era approdato nel programma per corteggiare Giulia Cavaglia. I due si conoscevano già perché qualche anno prima degli amici in comune li avevano presentati.

Poi, però, non è successo nulla perché Giulia si è fidanzata. Nel percorso televisivo Giulia ha scelto proprio lui, preferendolo al rivale Giulio Raselli. Tuttavia, la loro storia è durata solamente 15 giorni e poi si sono lasciati molto male.

Adesso Manuel sembra aver trovato l’amore con una ex corteggiatrice di Giulio Raselli (diventato tronista dopo la non scelta). Non solo, ma ha deciso di inseguire la sua passione per la musica e recentemente ha pubblicato il suo singolo AmazonPrime con Lele Lovestar. (Continua dopo il post)

Manuel contro Giulia De Lellis?

Ma a fare scalpore in queste ore è una risposta di Manuel alle domande di Instagram. Si sa che l’ex corteggiatore dice sempre quello che pensa a costo di risultare anche antipatico. Ebbene, anche in questo caso ha lanciato una velenosissima frecciatina ad una ragazza di cui non ha fatto il nome. Ma ecco di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)

Come vedete, un’utente gli ha chiesto se ha mai pensato di scrivere un libro e lui ha risposto molto sinceramente di no. Poi ha aggiunto: “ma se una che non sa manco coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite penso che possa farlo chiunque un libro“. Non c’è nessun nome, è vero, ma molti utenti social hanno pensato che la frecciatina fosse rivolta a Giulia De Lellis.

In fondo è proprio lei che con la pubblicazione del suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza (che racconta il tradimento di Andrea Damante) ha scalato le classifiche e si è posizionata tra i primi posti. Non solo, ma le è anche stato proposto di farne un film. Anche il suo (ormai ex) fidanzato Andrea Iannone le aveva lanciato una frecciatina proprio su questo argomento: “Giulia? Non so dov’è, magari sta scrivendo un altro libro”.