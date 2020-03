Alex Baroni, è morta la madre Marina a causa del Coronavirus: “Ha raggiunto suo figlio, non ci saranno funerali”

E’ venuta a mancare la madre di Alex Baroni

L’epidemia di Coronavirus continua ad avanzare facendo una nuova vittima che si va aggiungere alle migliaia di questi giorni. Purtroppo è venuta a mancare la madre di Alex Baroni, il noto cantante che è morto nel 2002 per un incidente in moto. A riportare la triste notizia ci ha pensato il Corriere della Sera. Il quotidiano nazionale ha riportato le frasi scritte da Valeria Frasca su Facebook.

Quest’ultima ha annunciato sul social network ha annunciato la dipartita della zia Marina Marcelletti: “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai”, ha scritto la donna. Quest’ultima, inoltre, ha scritto che la parente aveva una treccia molto lunga ed era la persona più solare e positiva che lei conosceva. Purtroppo ha perso un figlio quasi 20 anni fa, una tragedia che la segnò moltissimo.

Il ricordo della nipote Valeria Frasca

Attraverso un lungo post su Facebook e poi riportato dal Corriere della Sera, Valeria Frasca ricordando la sua adorata zia ha scritto anche: “Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so. Ma per una volta infrango la regola”. La donna ha detto nelle ultime ore è venuta a mancare la madre del compianto Alex Baroni. Quest’ultima si chiamava Marina Marcelletti.

Poi la nipote ha svelato come la parente reagì dopo la morte del suo adorato figlio. “Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento”.

Marina Marcelletti non potrà avere un funerale

In questi giorni Marina Marcelletti ha contratto il Coronavirus e nella notte di sabato 21 marzo 2020 è venuta a mancare raggiungendo il suo adorato figlio Alex Baroni. Purtroppo ci saranno funerali per evitare la diffusione del Covid-19.

“Un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”, ha concluso Valeria Frasca. La normativa prevista dal Governo prevede di evitare assembramenti, quindi oltre ad evitare le esequie, non si possono fare i matrimoni.