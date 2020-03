Manuel Galiano attacca Giulia De Lellis: “Non sa manco coniugare un congiuntivo…” (FOTO)

In queste ore, Manuel Galiano si è reso protagonista di una velenosa frecciatina ai danni di Giulia De Lellis. Il ragazzo stava rispondendo ad alcune domande dei fan quando, improvvisamente, si è lasciato scappare una frase decisamente infelice contro l’influencer.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è appigliato al basso livello culturale della fanciulla. Quest’ultima, per il momento, non ha affatto raccolto la provocazione, sta di fatto che non ha ancora risposto. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La domanda di un fan di Manuel Galiano

Manuel Galiano è noto al pubblico per essere stato la scelta di Giulia Cavaglia, in questi giorni, però, è tornato alla ribalta per delle frasi molto pesanti sulla De Lellis. Il ragazzo non ha mai riscosso troppe simpatie tra i telespettatori del talk show di Maria De Filippi. In molti, infatti, hanno criticato la sua arroganza e i suoi modi di fare, specie Tina Cipollari. In queste ore, però, il ragazzo si è inimicato ancora altre persone a seguito dell’attacco all’ex di Andrea Iannone.

Il protagonista si stava cimentando nel classico botta e risposta con i fan di Instagram quando, improvvisamente, un utente gli ha domandato se avesse mai scritto un libro. A questa domanda, il giovane ha risposto in modo negativo, ma poi ha aggiunto un altro dettaglio. Secondo il suo punto di vista, infatti, se hanno avuto successo i libri di persone che non sanno neppure coniugare i congiuntivi, allora tutti possono cimentarsi in quest’attività.

La palese frecciatina a Giulia De Lellis

Nel post in questione, che tra l’altro non risulta più presente sul profilo Instagram di Manuel Galiano, non c’è alcun riferimento esplicito a Giulia De Lellis. Tuttavia, la frecciatina è apparsa chiara a tutti, considerando che lei è quella che di recente ha avuto un enorme riscontro grazie alla pubblicazione del suo primo libro.

Come già anticipato, però, Giulia non ha dato adito ad ulteriori polemiche, sta di fatto che non è intervenuta sulla questione. In questo moemnto così delicato per tutti, la ragazza sta focalizzando le sue energie su tutt’altre tematiche.