“Glielo trasmesso pure a mia figlia…”: Michelle Hunziker confessa il suo difetto fisico

Il difetto fisico di Michelle Hunziker: qual’è?

Michelle Hunziker da un paio di mesi è una 43enne anche se tutti le danno molto meno. Infatti la conduttrice svizzera, al momento impegnata col tg satirico Striscia la Notizia, ha un corpo e un viso da pin-up che sembra coetanea della figlia Aurora Ramazzotti.

E a proposito di quest’ultima, sia la moglie di Tomaso Trussardi che l’influencer hanno lo stesso difetto fisico che entrambe considerano imbarazzante. Di cosa si tratta? A velarlo sono state entrambe in due interviste differenti.

Aurora Ramazzotti come la madre: la confessione

Ebbene sì, Michelle Hunziker come Aurora Ramazzotti ha l’alluce valgo. Si tratta di una lieve imperfezione del piede che la padrona di casa di All Together Now non sopporta per niente. A rivelarlo era stata la stessa figlia che, ospite in un noto programma di Rai Uno ha spiegato che non parteciperebbe mai ad un reality show come L’Isola dei Famosi.

La ragazza dava la colpa alla madre, ovviamente in modo ironico, affermando che di quante doti poteva ereditare da lei ne ha presa una brutta, ossia il problema all’arto citato prima. Quindi, né la conduttrice di Striscia la Notizia e nemmeno la primogenita si tolgono le scarpe in pubblico.

La quarantena e l’impegno di Michelle Hunziker con Striscia la Notizia

Nel frattempo Aurora Ramazzotti sta rispettando la quarantena dovuta al Coronavirus insieme al fidanzato Goffredo Cerza e alla nuova famiglia di Michelle Hunziker. Mentre il padre Eros è a Roma, quindi non ha possibilità al momento di stare al fianco della sua adorata figlia.

E se tutti rimangono a casa, la soubrette elvetica ogni pomeriggio è costretta a recarsi a Cologno Monzese per andare in onda col tg satirico Striscia la Notizia. Lei e il suo collega Gerry Scotti raggiungono il centro Mediaset con tutte le precauzioni, quindi mascherine e guanti e, una volta in studio non hanno nessun contatto con altre persone. Inoltre i due professionisti devono rimanere distanti almeno un metro.