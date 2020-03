Michelle Hunziker e Daniele Pecci, la verità sull’addio: “Aveva un carattere di…”

Michelle Hunziker e i suoi matrimoni

Da qualche anno Michelle Hunziker è felicemente sposata con il rampollo di una casa di moda più importante d’Italia, ovvero Tomaso Trussardi. Ancora prima la soubrette svizzera è stata per molto tempo insieme al cantante romano Eros Ramazzotti mettendo al mondo la loro primogenita Aurora.

La conduttrice di Striscia la Notizia e l’imprenditore hanno due meravigliose figlie, Sole e Celeste, che i follower dell’elvetica conoscono benissimo. Ma sapete chi c’era al fianco della padrona di casa di All Together Now? Un noto attore che ha un grande fascino.

Michelle Hunziker e Daniele Pecci: una storia tormentata

La relazione sentimentale tra Daniele Pecci e Michelle Hunziker è stata breve e nello stesso tempo molto travagliata. Il noto attore e la conduttrice svizzera hanno iniziato una frequentazione nel lontano 2007 e praticamente è durata pochissimi mesi. Dopo tre anni esatti, ovvero nel 2010, tra i due professionisti c’è stato un ritorno di fiamma, ma anche in quell’occasione si sono lasciati a distanza di pochissimo tempo.

Il motivo? A quanto pare tra i due c’erano delle forti incomprensioni caratteriali e di differenti progetti di vita. Ricordiamo, infatti, che all’epoca l’ex moglie di Eros Ramazzotti era nel pieno della sua ascesa artistica impegnata con i programmi più importanti della televisione italiana.

La vita sentimentale e lavorativa della soubrette svizzera

Michelle Hunziker, nonostante la preoccupazione per quello che sta accadendo al nostro Paese, sta vivendo un periodo roseo sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Infatti la storia d’amore col marito Tomaso Trussardi procede a gonfie vele anche se negli ultimi mesi sul web si era parlato di crisi interne.

Il tutto è nato da alcune foto realizzate prima al mare e poi in un parco mentre discutevano animatamente. Anche sul lavoro la professionista elvetica non può di certo lamentarsi. Infatti, dopo aver condotto la seconda edizione di All Together Now, da circa venti giorni è al fianco di Gerry Scotti alla guida del tg satirico Striscia la Notizia.