Lite tra Alessandra Amoroso e Emma Marrone? Quest’ultima svela tutto: “Basta”

In questi giorni di sgomento, molti fan hanno notato uno strano allontanamento tra Emma Marrone ed Alessandra Amoroso. Le due cantanti sono da sempre molto amiche e, nel corso di questi giorni di quarantena, avevano promesso di intrattenere i loro follower con delle dirette.

Gli appuntamenti, però, sono misteriosamente saltati e molti utenti hanno cominciato a farsi delle domande. Nel caso specifico, hanno alluso alla possibilità di una lite tra le due. La bionda cantante salentina, quindi, ha deciso di spiegare tutto.

Il possibile astio tra la Marrone e Alessandra Amoroso

L’amicizia tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso è nata ad Amici e da quel momento non è più finita. Le due protagoniste si sono sempre supportate a vicenda e non sono mai entrate in competizione tra loro. Ad ogni modo, di recente, la Marrone ha coinvolto in una diretta inaspettata la sua amica. La fanciulla era appena uscita dal bagno e credeva di essere in videochiamata privata con la sua interlocutrice.

Quando Emma le ha spiegato quello che fossero in collegamento con migliaia di follower, la sua amica è rimasta sbigottita e imbarazzata. Da quel momento in poi, le due donne non sono mai più apparse insieme su Instagram. Secondo molti, dunque, la Amoroso potrebbe essere rimasta male per lo scherzetto della sua collega e, di conseguenza, potrebbe aver deciso di allentare i rapporti.

Emma interviene e chiarisce la questione

Durante una diretta di Emma Marrone, i fan le hanno posto questa domanda e la protagonista ha spiegato una volta per tutte il suo legame con Alessandra Amoroso. L’artista ha detto di essere profondamente amica della sua collega e tra loro non è accaduto assolutamente nulla. Il motivo per il quale sono saltate le dirette risiede nel fatto che la sua amica sta sentendo il bisogno di vivere lontano dai riflettori questo momento così complicato.

Ad ogni modo, la salentina è apparsa alquanto adirata e spazientita dalle continue ed insistenti domande die fan, per tale motivo ha chiesto loro di darci un taglio. Insomma, questa spiegazione avrà convinto i follower malpensanti e messo a tacere le polemiche?