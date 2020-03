Alano di 2 metri spesso scambiato per cavallo, ma è del tutto innocuo

Un grande alano di 2 metri viene spesso scambiato per cavallo, tuttavia per i suoi padroni è un cucciolone. Loro dicono che non farebbe male a una mosca. Jenny Saccoccia, dall’Ontario, in Canada, dice che il suo Alano, chiamato Tuono, la sovrasta così tanto che spesso sembra uno stallone. Tuttavia è talmente tenero che a volte si spaventa dei cani più piccoli.

Alano di 2 metri ha ancora l’animo di un cucciolone

La proprietaria di Tuono, questo alano di 2 metri alto sostiene che il suo cane viene costantemente scambiato per un cavallo. Eppure a volte tenta di sedersi sulle sue gambe e di giocare come fosse un cucciolo piccolo.

Il cane appartiene a Jenny Saccoccia, 35 anni, e suo marito, Chris, 37 anni. Hanno una casa con quattro camere da letto a King City, in Ontario, Canada. E c’è spazio a sufficienza per tuono. Il loro cagnone ha otto anni taglia ed ha una figura imponente. Quando lo portano a passeggio, le persone si fermano per scattare foto, e si accorgono che non è un cavallo, solo quando lo guardano bene in viso.

Anche il veterinario parla sempre di Tuono perché non riesce a credere quanto sia diventato grande. Jenny afferma che l’alano è un gigante gentile, adorato dai bambini e dai cani più piccoli. È così ben educato, che rispetta le regole e non combina guai.

Insieme a Tuono, in casa ci sono anche il Pomeranian Chichi, il Malamute Tulu e lo Yorkshire Terrier Peanut. Pare siano proprio loro a comandare, e Tuono, che non farebbe mai male ad una mosca, li rispetta come fossero loro i capetti. Quando viene sfidato, si siede in un angolo con le spalle al muro.

Le dimensioni di Tuono non sono un problema

Sin da quando era cucciolo, Tuono è stato ben educato. Cerca di sedersi ancora oggi sulle ginocchia di Jenny, perché non si rende conto di quanto sia grande e vorrebbe ancora poter stare in grembo alla padrona. La sua coda è alla stessa altezza dell’inguine di un uomo, quindi i padroni devono stare attenti a giocare anche con lui.

L’alano gigante che fa impazzire tutti

Jenny e Chris hanno sempre sognato di possedere un Alano gigante, quindi hanno aspettato di trovare un cucciolo che potesse crescere. La coppia ha adottato Tuono subito dopo la sua nascita e sperava che diventasse grande almeno quanto suo padre. E la dimensione del loro cane ha superato di gran lunga le aspettative. Per fortuna, la loro casa è molto spaziosa e permette all’alano di 2 metri di darsi alla pazza gioia.