Silvia Toffanin costretta a passeggiare con la scorta: “Presenze ingombranti…”

Silvia Toffanin difficilmente parla della sua vita privata

Nonostante sia un personaggio pubblico molto influente, Silvia Toffanin in questi anni è stata molto abile a far trapelare poco della sua vita privata. Infatti la padrona di casa di Verissimo ama molto mantenere la sua privacy e difficilmente finisce nelle riviste di gossip. La professionista vicentina è madre di due bambini, ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuta dal vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Negli ultimi tempi sul web si è parlato di un possibile matrimonio in gran segreto, una voce smentita dai diretti interessati. Un po’ di tempo fa la coppia era stata pizzicata dai paparazzi Diva e Donna e i lettori hanno notato delle presenze ingombranti a loro. Di chi si tratta?

Silvia e Pier Silvio sempre circondati dai body guard

Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi e i loro due figli non camminano mai da solo nelle rare uscite in pubblico. Infatti come lo dimostrano le foto pubblicate del periodico Diva e Donna, con i quattro c’è uno stuolo di body guard che non li abbandonano un attimo.

La padrona di casa di Verissimo è diventata madre per la prima volta esattamente dieci anni fa. Il primogenito è un maschietto, che l’ex Letterina di Passaparola ha chiamato Lorenzo Mattia. Mentre nel 2015 è giunta anche la femminuccia, e anche in questo caso i due professionisti Mediaset hanno dato alla figlia un doppio nome, Sofia Valentina.

Le parole della conduttrice di Verissimo sulla seconda gravidanza

Nonostante Silvia Toffanin è impegnata in televisione è una madre molto presente per Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Infatti Verissimo, il rotocalco di cronaca rosa di Canale 5 viene registrato il giovedì per poi andare in onda il sabato pomeriggio. Quindi il resto dei giorni la professionista vicentina trascorre le giornate in Liguria, in una villa incantevole.

Un po’ di tempo fa, parlando della sua seconda gravidanza, l’ex Letterina aveva confidato che quando era incinta si chiedeva come avrebbe potuto amare così tanto un altro bambino, dedicargli tante attenzioni. “Poi l’affetto si moltiplica senza che uno se ne renda conto: viene naturale”, disse la donna.