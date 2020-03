Bugo e Morgan, nuove provocazioni via social (Foto)

La diatriba tra Bugo e Morgan sembra essere senza fine. Nonostante, infatti, siano passati diversi mesi dalla lite sul palco del festival di Sanremo, i due artisti continuano a farsi la guerra.

Dato che attualmente, a causa dell’emergenza Coronavirus, i salotti televisivi sono chiusi, le battute e le provocazioni si sono spostate sui social dove i due se li danno, è proprio il caso di dirlo, di santa ragione. Ecco gli ultimi scambi al vetriolo tra i due.

Bugo, Morgan sarebbe un pollo senza umiltà

Negli ultimi giorni Morgan era finito al centro delle polemiche, facendosi dare del deficiente da diversi utenti del web, per l’uscita in monopattino in un periodo dove tutti siamo invitati a rimanere a casa. Ed è proprio questa vicenda che ha dato a Bugo uno spunto per attaccare l’ex amico e lanciargli una provocazione che, di certo, ha colpito nel segno.

Mediante Twitter, infatti, Bugo ha scritto “Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia bellezza. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà nani col monopattino, figli di balconi decaduti”. Il riferimento è chiaro a tutti. Il pollo senza umiltà sarebbe proprio Morgan che, da un lato ha dato del poco umile a Bugo e dall’altro ha scandalizzato il web con il suo comportamento.

La risposta social di Morgan

Come era prevedibile che fosse, la risposta di Morgan al post di Bugo non si è fatta attendere ed è arrivata mediante un post su Facebook. “Bugo io sono un nano alto 1.80 come la maggior parte delle persone al mondo”, esordisce. Poi prosegue con una battuta velenosissima “Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te?”.

Poi l’attacco si fa ancor più mirato e centrato “Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito perché la gente se lo ricorda” ha affermato Morgan. Sempre riferendosi a Bugo ha poi concluso, dopo aver ricordato che senza il litigio nessuno si ricorderebbe di lui, dando all’ex amico del maleducato che verrà ricordato solo per questo.

Un contrasto ancora nel vivo. Ne vedremo delle belle.