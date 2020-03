Chiara Ferragni fa uno sgarro a Mara Venier: la moglie di Fedez non si presenta a Domenica In

Fedez interviene via Skype con Mara Venier

Il 22 marzo 2020 su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, la prima dopo la sospensione effettuata da parte dei vertici di Viale Mazzini. Nello studio 2 dell’ex Dear di Roma era presente solo Mara Venier, mentre i suoi numerosi ospiti erano in collegamento via Skype direttamente dalle proprie abitazioni.

Oltre a Lino Banfi, Fiorello, Il Volo e tanti altri, è intervenuto anche Fedez. Tuttavia qualche minuto prima la professionista veneziana aveva annunciato anche la presenza di Chiara Ferragni. Ma quest’ultima non si è fatta vedere durante la chiamata, dando senza alcuna spiegazione forfait alla moglie di Nicola Carraro.

Chiara Ferragni non si presenta a Domenica In, per quale motivo

Un dettaglio che hanno notato molti telespettatori di Domenica In. Mara Venier prima di parlare con il rapper milanese aveva annunciato il pubblico di Rai Uno che avrebbe parlato con Fedez e la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni. Ma per quale motivo quest’ultima non si è fatta vedere su Skype? La cosa certa che l’influnecer era casa per due motivi: il primo che deve rimanere nella propria abitazione per via delle normative Covid-19 del 4 marzo 2020.

La seconda è molto più semplice, durante la chiacchierata tra zia Mara e Fedez, quest’ultimo non ricordava un particolare quindi glielo ha chiesto alla moglie che non ha perso tempo a rispondere. Allora per quale ragione la madre di Santiago non si è collegata in diretta a Domenica In? Al momento non sappiamo il motivo e siceramente passa in secondo piano.

La raccolta fondi per il San Raffaele di Milano fatta da Fedez e la Ferragni

Ricordiamo che un paio di settimane fa Fedez e Chiara Ferragni hanno aperto una raccolta fondi per far aprire un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

A Domenica In il rapper milanese dopo aver detto che lunedì si aprirà un’ala della struttura, ha affermato anche che tutto questo si è potuto avere grazie alla forza delle condivisioni sui social network. A quel punto la conduttrice veneta Mara Venier ha ringraziato il cantante e la fashion blogger per risultato raggiunto.