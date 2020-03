‘C’è stato un terremoto disastroso…’: Cristel Carrisi terrorizzata, la figlia di Al Bano chiede aiuto (FOTO)

Forte scossa di terremoto a Zagabria. La figlia di Al Bano preoccupata per il suo paese

Chi ben conosce la famiglia di Al Bano sa benissimo che Cristel Carrisi da anni non vive più in Italia. La giovane dopo essere convolata a nozze con Davor Luksic si è trasferita in Croazia, città natale di suo marito. Nella giornata di ieri, però, un forte terremoto partito dalla Grecia ha portato enormi problemi anche nella sua città.

Infatti, scendendo in strada, Cristel ha postato sul suo profilo le immagini di quanto accaduto. Immagini che hanno lasciato con il fiato sospeso i suoi fan ma anche i propri famigliari. Vista già l’emergenza Coronavirus, quello che meno ci voleva ora era un forte terremoto.

Cristel Carrisi mostra le immagini spaventose del terremoto

Cristel Carrisi con poche parole ha espresso tutta la sua paura e angoscia per ciò che il mondo sta vivendo in questi giorni. Vista l’epidemia che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio il nostro paese e non solo, la giovane è costretta a stare in Croazia e a non poter abbracciare i suoi genitori.

Poche ore fa, l’ennesimo dramma un forte terremoto in Grecia con epicentro a Paramythia, nelle vicinanze di Epiro. Le scosse sono state avvertite anche a Zagabria, e quelle di assestamento hanno portato gravi danni. Le immagini pubblicate da Cristel sul suo profilo sono apocalittiche. Palazzi diventati macerie, gente in strada spaventata, ospedali distrutti e medici in corsa per salvare i feriti. (Continua dopo le foto)

1 di 3

La nuova vita di Cristel

Cristel Carrisi come già detto in precedenza da anni non vive più in Italia. Dopo aver sposato Davor si è trasferita in una cittadina Croata e ormai li ha messo su famiglia. La scorsa estate, infatti, è nata la sua secondogenita Cassia Ylenia. Inutile dire a chi sia dedicato il suo nome e la gioia di Al Bano e Romina dopo averlo saputo.

Negli anni Cristel è divenuta molto nota, non solo per il suo incontestabile talento, ma anche per il suo piacevole aspetto e il suo senso dello stile. Da quando però è diventata mamma ha deciso di non fare la stessa fine della madre e ha preferito dedicarsi completamente ai suoi figli.