Emanuela Aureli in lacrime “Spero di farcela contro il Coronavirus”

Emanuela Aureli in lacrime, durante un’intervista. La comica ed insegnante dei concorrenti di Tale e Quale Show ha stupito tutti, nell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato. Nello show condotto da Milly Carlucci, era sotto la maschera del Pavone ed è stata eliminata alla terza puntata.

In molti la riconoscono per le sue apprezzatissime imitazioni, come quella della stessa Carlucci, oppure Mara Venier e Raffaella Carrà. È dal 2012 la coach di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. In passato, la Aureli è stata anche nel cast fisso di Buona Domenica con Maurizio Costanzo su Canale 5, ma anche nel Sabato Italiano di Eleonora Daniele su Rai 1.

L’esperienza al Cantante Mascherato

Emanuela Aureli è stata una delle concorrenti de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci dove otto cantanti si esibiscono in costume non facendosi riconoscere dal pubblico e dalla giuria in studio.

La Aureli è stata il Pavone e, pur non essendo arrivata in finale, ha stupito tutti con le sue esibizioni con canzoni come “Mi Vendo” di Renato Zero e “Se Bruciasse la Città” di Massimo Ranieri. Non solo una grande imitatrice, dunque. Emanuela Aureli è anche una grande cantante. E, chissà, se in futuro non si dedicherà anche alla musica, oltre che alla comicità.

Le lacrime della Aureli dalla Fialdini

Emanuela Aureli è stata ospite, in collegamento da casa sua (causa Coronavirus che impedisce le ospitate in studio), nel programma Da Noi…A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. La Aureli dapprima ha imitato i suoi “cavalli di battaglia” come Raffaella Carrà, Milly Carlucci e Mina, dopodichè ha anche offerto una simpatica imitazione di Morgan.

La comica, 46 anni, ha affermato di essere molto dispiaciuta di non poter vedere i suoi genitori che si trovano a Terni. Alla fine dell’intervista, Emanuela Aureli è scoppiata in lacrime ed ha affermato: “Speriamo di ritornare ad apprezzare di più la vita e vivere le cose più importanti”.

Una commozione che ha colpito parecchio la conduttrice Francesca Fialdini, che ha voluto salutare l’ospite toccando il led che trasmetteva il collegamento. Ospiti della trasmissione, oltre alla Aureli, anche Franco Di Mare (unico presente in studio e rispettando la distanza di due metri dalla Fialdini), Gabriele Corsi e Sergio Friscia.