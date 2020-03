Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2020: giornata malinconica per Toro e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 marzo 2020 è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati dell’astrologia quotidiana. Per i nativi del Toro e dell’Acquario è una giornata malinconica. Le persone dei Pesci devono fare molta attenzione in amore. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 23 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata ci sarà una spesa extra, consumerete più soldi del previsto. Presto riceverete delle comunicazioni importanti. Dovete leggere e valutare con cura gli scritti che arriveranno nei prossimi giorni.

Toro – In questa giornata vi sentite malinconici e stanchi. Cercate di rimandare gli impegni importanti e di evitare discussioni. In queste 48 ore la vostra mente è in una fase di blocco. Calma in amore, potreste discutere per motivi banali.

Gemelli – In questo periodo dovete occuparvi di alcune situazioni rimaste in sospeso, forse anche della salute di un familiare. In questo periodo critico le tensioni non mancano.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Questa forte agitazione potrebbe essere salvata dall’amore. Anche se non è un bel periodo, potreste prendere in considerazione anche un’amicizia. Tuttavia, l’oroscopo di Paolo Fox vi ricorda che questo non è un periodo da prendere alla leggera, ma se ne può uscire.

Leone – Dopo un periodo difficile in campo sentimentale è arrivato il momento di cambiare. Anche nelle relazioni familiari dovete avere un po’ di prudenza in più. Alcune cose non sono state chiarite.

Vergine – Anche in questi momenti di difficoltà avete una marcia in più. C’è anche un sentimento che prende quota, ma in questo momento è il partner che non vi dà le risposte che cercate.

Previsioni di lunedì 23 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È molto probabile che in questa giornata l’amore trionfi. L’unica cosa incerta è quella legata alla forma fisica, perché ci sono delle piccole cose che dovete tenere sotto controllo.

Scorpione – In questo periodo ci sono delle cose da rivalutare. Certo, prima del 12 aprile sarà difficile trovare un accordo a causa di problemi e incomprensioni che non riuscite a dimenticare.

Sagittario – È un periodo particolare per i sentimenti. L’uomo delle stelle consiglia di fare molta attenzione, perché potrebbero esserci delle difficoltà che riguardano la vita di coppia. Per voi è molto difficile accettare questa privazione della libertà che stiamo vivendo tutti.

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nel giro di pochi giorni, un vostro interesse d’amore può decollare. Questo è decisamente un oroscopo fortunato, soprattutto per coloro che sognano l’amore vero. In queste giornate potreste ottenere soldi e potenziare il lavoro, in vista della prossima estate.

Acquario – Questa giornata parte con una strana malinconia e bisogna fare attenzione, perché questo sentimento potrebbe trasformarsi in aggressività. In questo 2020 la vostra attività potrebbe cambiare.

Pesci – Massima prudenza in amore. Se non state attenti, rischiate di creare difficoltà nel rapporto, soprattutto se alcune cose non sono state dette. Può accadere di tutto e di più. L’astrologo raccomanda particolare attenzione nei rapporti di lunga data.