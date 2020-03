Grande Fratello Vip, Antonio Zequila perde le staffe con Antonella Elia

Antonio Zequila perde le staffe

Nella casa del Grande Fratello Vip le discussioni sono all’ordine del giorno. Quasi sempre hanno come protagonista Antonella Elia, nota per la sua indole polemica. Da quando ha avuto inizio l’avventura televisiva non si è mai tirata indietro, creando così tensione con alcuni concorrenti.

Con Licia Nunez, per esempio, condivideva il letto le prime tre settimane, ma poi si sono allontanate definitivamente. Con Valeria Marini è arrivata alle mani al punto tale da far intervenire gli altri per dividerle. Per il suo gesto non c’è stato alcun provvedimento disciplinare da parte della produzione. Per questo motivo ci sono state delle lamentele. Nelle ultime ore si è scontrata verbalmente con Antonio Zequila.

‘Nella stanza vicina fai gli appelli per mandarmi fuori, sei patetico’

Antonio Zequila perde le staffe con Antonella perché quest’ultima ha mosso un’accusa abbastanza grave. In pratica ha insinuato a gran voce che c’è un complotto alle sue spalle. Lo scopo è mandarla fuori con la prossima nomination e per farlo ci dovrebbe essere un tacito accordo tra i concorrenti.

A capo di tutto ci sarebbe Antonio, intento più che mai a sbarazzarsene. Quest’ultimo non ha né confermato né smentito, però ha ammesso che spera in un suo allontanamento definitivo. Probabilmente la tensione per la pandemia è tale da far scaldare facilmente gli animi. A prescindere da ciò Antonella da sempre oltrepassa il limite sia con gesti che con parole.

Nell’ultima diretta non ha gradito il voto avuto da Paolo Ciavarro, così gli ha rinfacciato l’abbraccio ricevuto. Ha criticato la sua incoerenza, ma il ragazzo ha risposto dicendo che l’ha fatto senza badare ai dissapori. Di conseguenza ha promesso che non si verificheranno più determinati momenti. Se una parte del pubblico vuole che esca dalla casa, l’altra desidera la sua vittoria. Del resto è sempre stata se stessa, a differenza di altri che tendono ad indossare una maschera.

‘Antonella non è la mia cocca’

Molte critiche sono state fatte ad Alfonso Signorini perché sembra che faccia di tutto per far restare Antonella nel reality. Ha ammesso che tifa per due persone, non per lei. Nonostante ciò ha ammesso che la sua presenza è di grande stimolo per le dinamiche del gruppo. Può non piacere per il suo carattere, ma non usa strategie e non si nasconde dietro un falso sorriso.