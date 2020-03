Belen Rodriguez, grande prova d’amore sui social (Foto)

Belen Rodriguez sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia della famiglia. Le sue giornate passano insieme al marito Stefano De Martino, al figlio Santiago e ai genitori. Grande assente è la sorella Cecilia Rodriguez che si è isolata, invece, con il compagno Ignazio Moser.

Abbiamo visto, nei giorni scorsi, il festeggiamento tete a tete dei due in occasione del 30esimo compleanno della ragazza. Tornando a Belen, la showgirl argentina ha pubblicato sui social una foto piena d’amore. Di cosa si tratta?

Belen Rodriguez, tanto amore in un bacio

Belen Rodriguez, dopo la riappacificazione con il marito Stefano De Martino, appare più innamorata che mai. E questo sentimento, bellissimo, appare corrisposto in tutto e per tutto. La modella argentina è da sempre molto attiva sui social e lo è, in particolare, in questo momento di isolamento. Condividendo i momenti più belli della sua giornata, la ragazza vuole mantenere vivo il contatto con i propri fans rendendoli partecipi delle proprie emozioni.

Pochissimi giorni fa il web era esploso dopo la pubblicazione delle foto in bikini sul terrazzo di casa. L’ultima foto postata da Belen Rodriguez, però, ha tutt’altro senso. Stiamo parlando di uno scatto che la immortala durante un pomeriggio in barca (naturalmente precedente a questo periodo di emergenza). I due sposini sono vicinissimi e si scambiano un bacio ricco d’amore e di passione. (Continua dopo la foto)

Un bacio in cui la Rodriguez si mostra ancora una volta innamoratissima del suo uomo che bacia in maniera dolce e coinvolgente, abbandonandosi a lui e chiudendo gli occhi. A corredo della foto non manca un commento sia della ragazza che di De Martino. Belen scrive “Te amo siempre” (ovvero “Ti amo sempre”) e Stefano risponde “Mas y mas y mas” (ovvero “sempre di più e di più”).

Le reazioni dei fans

Dopo la pubblicazione della foto, naturalmente, le reazioni dei fans non si sono fatte attendere. Migliaia di like ed altrettanti commenti che condividono la gioia per un amore rinato che, molto probabilmente, non era mai venuto a mancare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia molto amata e non è un caso se così tanti followers li seguono giorno dopo giorno.