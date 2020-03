Oroscopo Branko 23 marzo 2020: Toro tranquillo, Bilancia super impegnata

L’oroscopo di Branko del 23 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Mentre i nativi dell’Ariete sono pronti a dare una svolta alla propria esistenza, le persone del Cancro devono sistemare alcune questioni irrisolte. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 23 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Dopo l’esperienza negativa di Saturno e Marte, siete pronti per iniziare la vostra primavera. Domani si forma la vostra personale Luna nuova del 2020, questo significa che ci sono cambiamenti in famiglia.

Toro – Giornata tranquilla grazie a Luna in Pesci. Mercurio congiunto a Nettuno e Marte congiunto a Plutone in Capricorno sono due aspetti che favoriscono le questioni professionali e finanziarie. Infine, in amore c’è simbiosi.

Gemelli – Mercurio congiunto a Luna e Nettuno in Pesci disturbano ancora la salute fisica e mentale. L’oroscopo di Branko chiede di fare attenzione al cibo, bronchi, gola, corde vocali. Meglio non praticare nessuna attività sportiva. In amore avete un comportamento sonnolento, è molto strano!

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Approfittate di questa generosa Luna in Pesci, congiunta a Mercurio e Nettuno, per sistemare le vostre questioni professionali e d’affari. In questo periodo critico, poche cose sono sicure. Una sì: il vostro amore.

Leone – Alcune decisioni non sono rinviabili, possono riguardare le attività, i rapporti esterni, la famiglia, il matrimonio. Luna in Pesci stimola la vostra mente e sforna idee valide e condivisibili con altri. Attenzione alla salute, cercate di dormire di più.

Vergine – Si risveglia la passione coniugale, ma ci sono delle questioni da risolvere con il coniuge, per diversità di vedute sulle decisioni. Ma il vostro amore è più forte di qualsiasi tempesta.

Previsioni di lunedì 23 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata carica di impegni familiari, personali, professionali. Al primo posto ci sono le questioni pratiche, lavorative e problemi economici per i commercianti. Inoltre, dovete fare molta attenzione ai guasti tecnici.

Scorpione – Il vostro unico obiettivo è tagliare il traguardo. Marte e Plutone si uniscono alla materna Luna in Pesci, Mercurio congiunto a Nettuno, fortuna anche in amore. Iniziate a scrivere la vostra vita dal lontano 1994.

Sagittario – Nessuno può fare la vita che faceva prima della Luna piena del 9 marzo, ma domani Luna nuova in Ariete vi assiste. Questo vuol dire che potete fare ciò che oggi non è possibile. Anche se c’è gioia in famiglia, dovete fare attenzione al cibo, fegato, farmaci, orecchio destro.

L’oroscopo di Branko del 23 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa settimana parte con tutti i pianeti positivi e con transiti eccezionali e irripetibili. Inoltre, l’astrologo Branko conferma che questa è la giornata più appassionata e carica di tenerezza per l’amore grazie a Venere nell’amato Toro.

Acquario – In questa giornata c’è qualche influsso stressante per la salute. La pressione di Marte-Plutone arriva alle spalle e può indicare la presenza di nemici professionali e non solo. Attenti al lupo!

Pesci – Giornata fortunata grazie alle stelle creative e produttive per attività e professione, carriera e affari. L’uomo delle stelle consiglia di dare più ascolto alle voce di dentro. Meno vi preoccuperete dei vostri beni e bisogno materiali, più avrete e vivrete meglio.