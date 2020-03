“Grazie a Dio sono fuori pericolo…”: Michelle Hunziker in lacrime, ecco cosa è successo

Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla quarantena

Nelle ultime ore Michelle Hunziker ha tranquillizzato i suoi fan attraverso i social network. Ricordiamo che qualche settimana fa la soubrette svizzera era stata ospite a CR4 – La Repubblica delle Donne. Dopo la notizia della positività di Piero Chiambretti al Coronavirus, in tanti si erano allarmati per lei.

A quanto pare la professionista ha fatto il test ed è risultato negativo. Nelle ultime ore la madre di Aurora Ramazzotti ha condiviso un commovente post su Instagram che riguarda sua madre. L’artista elvetica ha che le manca moltissimo perché non la vede da diversi giorni a causa della quarantena.

La conduttrice di Striscia la Notizia e la mancanza della madre

Nel lungo post condiviso su Instagram, Michelle Hunziker ha scritto di non vedere la madre da ben venti giorni. Quest’ultima si è giustamente rinchiusa in casa come tutti ed è a forte rischio a causa della sua età avanzata. I suoi figli hanno evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei. Ovviamente le manca tantissimo e i suoi pensieri vanno ogni giorno a tutta quella gente che stanno facendo questa quarantena per il Coronavirus sole tra le mura delle proprie case.

Dopo aver dato un consiglio, ovvero di chiamare amici e parenti per fargli sentire la propria vicinanza, la conduttrice di Striscia la Notizia ha concluso così: “Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme…forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro, in meglio”.

Michelle Hunziker e il saluto a Piero Chiambretti

Ovviamente sotto il post pubblicato da Michelle Hunziker su Instagram sono apparsi tantissimi commenti da parte dei follower. Alcuni di essi le hanno chiesto se anche lei doveva stare in quarantena obbligatoria dopo l’ospitata a CR4 – La Repubblica delle Donne.

A quel punto la professionista svizzera ha risposto in questa maniera: “Ciao, no grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene“. Ricordiamo che il professionista torinese è ricoverato in ospedale per aver contratto il Covid-19 insieme alla madre. Purtroppo, però, quest’ultima è venuta a mancare nelle ultime ore.