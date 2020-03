“Non l’ho mai vista così…”: Carlo Conti preoccupato per Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

A causa dell’emergenza coronavirus tutti i personaggi dello spettacolo (o quasi) sono costretti a restare in casa. Ognuno a modo suo con dirette, foto, video cerca di intrattenere il proprio pubblico e strappare un sorriso a chi in questo momento è preso dal panico.Tra questi, c’è anche l’amatissimo conduttore de la Corrida, Carlo conti.

Il presentatore toscano infatti sta rispondendo alle curiosità del pubblico via social e qualcuno gli ha chiesto di Maria De Filippi. I due si conoscono da molto, complice un’edizione insieme di Sanremo. Da li oltre ad una profonda stima è nata anche una bella amicizia e sono diventati inseparabili.

Carlo Conti e la dichiarazione su Maria De Filippi

Carlo Conti poche settimane fa è stato ospite di Maria De Filippi, nel salotto di C’è posta per te.Durante i saluti con la padrona di casa ha esclamato: “Ecco la mia sorellina”. Segno che il rapporto è davvero speciale. Un follower, dunque, per curiosità ha chiesto al conduttore Rai cosa pensasse della sfuriata di Maria nei confronti di Valentin.

Il ballerino di Amici come ben sanno gli appassionati del talent è stato invitato a lasciare la trasmissione dopo aver avuto un forte diverbio con la De Filippi. La risposta di Carlo Conti è stata secca: “Io non l’ho mai vista così tanto arrabbiata”. Durante la conduzione di Sanremo è sempre stata molto serena e tranquilla. Inoltre si è sempre fidata di lui seppur allora non erano ancora amici.

Quando ritorna La Corrida?

L’emergenza coronavirus ha sospeso numerosi programmi televisivi. Uno dei primi è stato proprio La Corrida, dove vista la presenza indispensabile del pubblico, la Rai ha deciso di non mandarlo più in onda. Carlo Conti ha capito fin da subito la gravità della situazione e ha deciso di resta a casa.

Il pubblico aspetta con ansia che questo brutto periodo passi in fretta e tutto torni alla normalità. Per ora, purtroppo, nessuno sa quando questo incubo finito. Intanto, sia il 46 fiorentino che tutti gli altri suoi colleghi non vedono l’ora di tornare sul piccolo schermo e divertire i propri telespettatori.