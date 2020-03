Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera hanno litigato, poi l’inaspettato annuncio

L’annuncio di Caterina Balivo

Visto l’impossibilità di uscire da casa Caterina Balivo ha deciso di realizzare delle dirette su Instagram. Ricordiamo che da una settimana Vieni da me non va in onda a causa dell’emergenza Coronavirus, quindi la professionista partenopea si è concentrata sui social network dove ha un grosso seguito. Nella diretta fatta domenica, la donna ha fatto un grande annuncio, ovvero che tornerà a conduttore un nuovo format ma su IG.

Una stessa idea l’ha avuta la collega Bianca Guaccero con Detto Fatto. Il nuovo programma prenderà il via nei prossimi giorni ed è un’dea del marito Guido Maria Brera. Quest’ultimo che è uno scrittore e finanziere questa volta farà da autore. Prima dell’annuncio, però, la Balivo è stata protagonista di una brutta litigata con il consorte. Per quale motivo?

Caterina Balivo e il marito hanno un battibecco su IG

Iniziata la diretta su Insagram, Guidi Maria Brera ha chiesto alla moglie quanto tempo avessero a disposizione. Frase che non è piaciuta per niente a Caterina Balivo tanto chi si è infastidita. Ricordiamo che i due non dormono insieme da diversi giorni per l’emergenza dovuta al Coronavirus. “Non è bello iniziare chiedendo quanto tempo abbiamo”, ha detto la padrona di casa di Vieni da me.

Ma non è finita qui visto che la professionista napoletana si è arrabbiata nuovamente quando il marito ha detto che molti conduttori tv molte volte intervistano degli scrittori senza aver mai letto una riga del loro libro. Di conseguenza fanno delle domande inutili. A quel punto la Balivo ha replicato così: “Stai offendendo me e tutta la categoria dei conduttori. Molto spesso non dipende da noi ma dagli ospiti che non riescono a rispondere nel modo giusto o sono prolissi”.

Il nuovo programma su Instagram

Dopo aver avuto dei botta e risposta davanti a milioni di follower, finalmente Guidi Maria Brera ha spiegato il progetto che lo coinvolgerà nei prossimi giorni insieme alla moglie Caterina Balivo. “Ti sottovalutano nelle interviste invece sei molto brava ad esaltare gli ospiti, anche quelli meno pop”, ha detto il finanziere.

Per questo lui ha deciso di lanciare un nuovo format in cui la napoletana intervista uno scrittore al giorno che parlerà di un suo libro che lei non hai letto. Il programma social si intitolerà My next book e andrà in onda alle 19 ogni giorno su Instagram. Mentre Vieni da me molto probabilmente tornerà direttamente a settembre.