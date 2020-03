Federica Panicucci e Fargetta, la verità sulla separazione: ‘ha fatto buon viso a cattivo gioco’

Federica Panicucci dopo anni la verità sul divorzio

Federica Panicucci è senza dubbio una delle presentatrici più amate della tv. Ha debuttato nel 1987 come centralinista del programma Portobello ma da 10 anni è alla guida di Mattino 5. La bellissima bionda è stata legata a Mario Fargetta per ben 10 anni.

Dalla loro unione sono nati due figli ma dopo 20 anni di matrimonio la coppia si è detta improvvisamente addio. In tanti, ancora oggi sono curiosi di sapere come mai si sono lasciati e soprattutto se i presunti tradimenti di lui sono veri. Vediamo nei dettagli cosa abbiamo scoperto.

La verità sulla separazione da Fargetta

Nel 2006 Federica Panicucci ha sposato Mario Fargetta. Il noto dj e la conduttrice si sono giurati amore eterno dal loro amore sono nati Sofia e Mattia. La coppia improvvisamente si è separata dopo 10 anni e a rendere ufficiale la notizia è stata l’avvocato della presentatrice in un conferenza stampa.

Con grande dolore e dispiacere, la donna affermò che Federica e Mario non stavano più insieme ma che nulla li avrebbe mai separati dai loro obblighi, vista la responsabilità nei confronti dei figli. In tanti, però, si sono chiesti quale è stato il vero motivo della loro rottura. Qualcuno ha parlato addirittura di presunti tradimenti di lui, più volte perdonati dalla conduttrice. Una relazione portata avanti solo per il bene dei loro ragazzi.

Federica Panicucci di nuovo innamorata

Dal 2016, Federica Panicucci è di nuovo felice. Oltre al grande successo con Mattino 5 che da circa 10 anni la lega a Mediaset, sembra che anche l’amore procede a gonfie vele. La conduttrice televisiva è legata all’imprenditore Marco Bacini: “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere”.

Negli ultimi tempi, si è parlato anche di matrimonio. In una recente intervista rilasciata ad Oggi, la Panicucci ha dichiarato che il pensiero delle nozze è più che sentito da parte di entrambi. Lei ha ammesso di scegliere Marco ogni giorno e di sentirsi scelta altrettanto da lui. Per ora quindi non c’è nessuna necessità ma comunque tutto può accadere.