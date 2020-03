Sossio la combina grossa al GF VIP e Ursula sbotta: “Avrà un pugno in testa” (FOTO)

Sossio Aruta sta continuando la sua esperienza all’interno del GF VIP, ma pare che abbia commesso un piccolo errore che ha fatto indispettire la sua compagna Ursula. A raccontare la questione è stata la Bennardo che, attraverso le sue IG Stories, ha fatto preoccupare i fan.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui un utente le ha chiesto cosa pensasse del percorso del suo compagno all’interno della casa e lei ha risposto in un modo alquanto ambiguo.

Lo sfogo di Ursula contro Sossio

Ursula è, sicuramente, la più grande sostenitrice di Sossio, partecipante al GF VIP. La donna ha sempre detto di essere molto felice del percorso che sta facendo, anche se ci sono state occasioni in cui non si è trovata in linea con il suo pensiero. In ogni caso, ieri sera, la protagonista ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram. Quando un follower le ha chiesto di esprimersi sul percorso del suo uomo, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spiazzato tutti.

La Bennardo ha detto di essere alquanto felice, tuttavia, ritiene di dover dare un pugno in testa al calciatore non appena uscirà dalla casa. I fan, ovviamente, sono stati incuriositi dalla sua risposta e le hanno chiesto spiegazioni. A quel punto, allora, la dama ha detto che presto rivelerà tutto. Per adesso, dunque, aleggia un grande mistero attorno alla questione.

Cosa avrà combinato il concorrente del GF VIP?

Tuttavia, è possibile fare delle ipotesi in merito a ciò che potrebbe aver fatto Sossio nella casa del GF VIP per innervosire Ursula. La prima è quella secondo cui la donna vuole “vendicarsi” dell’atteggiamento che il concorrente ha assunto verso Valeria Marini. Nella precedente puntata, infatti, il calciatore si è scagliato contro la showgirl per non essere stato salvato dall’amica della sua donna.

In secondo luogo, invece, c’è l’ipotesi secondo cui la Bennardo sia infastidita dall’abbigliamento che è solito indossare il cavaliere in casa. Sossio, infatti, gira spesso senza maglietta e questa è una cosa che potrebbe infastidire non poco la sua compagna. Non ci resta che attendere per scoprire quale sia la verità.