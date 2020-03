Silvia Toffanin non è più la più bella del reame: in casa Berlusconi arriva lei [FOTO]

Silvia Toffanin è una delle protagoniste della tv più amate ed apprezzate. Il suo essere acqua e sapone, semplice, mai volgare, sempre perfetta, unito alla sua professionalità e bravura, fanno di lei uno dei pilastri portanti della rete Mediaset.

Come ben sappiamo, è da circa 20 anni, la compagna (invidiata) di Pier Silvio Berlusconi. Un amore, il loro, mai intaccato da nessun gossip o pettegolezzo: pulito, limpido e sereno. I due, hanno costruito una splendida famiglia e vivono a Portofino con i loro due cuccioli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, l’ultima arrivata.

Silvia Toffanin non sarà più sola in casa Berlusconi

Si può dire che la conduttrice di Verissimo in questi anni sia stata un pò la regina indiscussa di casa Berlusconi. Presto, però, arriverà ufficialmente un’altra bellissima in famiglia. Si tratta di Federica Fumagalli, futura sposa di Luigi Berlusconi, fratello di Pier. I due convoleranno a nozze questa estate, dopo quasi 8 anni di fidanzamento.

L’annuncio è stato fatto qualche settimana fa. Federica è bellissima, ha 28 anni ed è un’ex studentessa della Bocconi (si sono conosciuti proprio all’Università, Luigi lavora nel mondo della finanza) e si occupa attualmente di comunicazione, ha anche un’agenzia. La coppia attualmente convive a Milano, e dopo il matrimonio dovrebbero trasferirsi, sempre nel capoluogo lombardo, in una bellissima villa. (Continua dopo la foto)

Silvia a casa, Verissimo in replica

L’emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova l’Italia e il mondo intero, ha costretto un rimodellamento dei palinsesti tv. Per questo, il vice presidente Mediaset attraverso una nota ha fatto sapere di aver avuto la necessità di sospendere alcuni programmi, tra questi c’è anche Verissimo, il talk show record di ascolti condotto egregiamente dalla sua compagna Silvia Toffanin.

Nessuna registrazione in corso, dunque, visti i divieti in atto. Anche se, è stato comunque scelto di mandare in onda, sempre di sabato, una sorta di “il meglio di”, in cui vengono riproposte tutte le più belle interviste ai personaggi che si sono man mano susseguiti nello studio della giornalista durante questa prima edizione della trasmissione.