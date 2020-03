Live non è la D’Urso, lite tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno: “La convivenza con te…” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live Non è la D’Urso si è molto dibattuto sulla vicenda Coronavirus in Italia. Verso la parte conclusiva della puntata, però, la padrona di casa ha voluto dedicare una piccola parte al gossip e all’intrattenimento. In tale occasione si sono scontrate Valeria Marini ed Elenoire Casalegno.

Le due donna non hanno mai nutrito molta stima reciproca. Quando si trovarono a vivere l’esperienza del GF VIP insieme, infatti, furono davvero numerose le occasioni di scontro. Ad ogni modo, anche a distanza di anni, la loro rivalità si fa ancora sentire.

Le accuse di Elenoire Casalegno a Live

Valeria Marini ha commentato la sua esperienza in questa edizione del reality show e sulla questione è intervenuta anche Elenoire Casalegno. Tutto è cominciato nel momento in cui la showgirl ha fatto mandare in onda un filmato elaborato dal suo fan club nel quale si evince chiaramente l’aggressività della Elia ai danni dell’ex coinquilina.

Dopo tale messa in onda, Barbara D’Urso ha puntualizzato che la rappresentazione fosse palesemente di parte, riscontrando il favore della Casalegno. Quest’ultima, infatti, ha posto l’accento su quanto fosse difficile trascorrere del tempo insieme alla showgirl in collegamento. A quel punto, però, è intervenuto il giornalista Roberto Alessi, il quale ha voluto spezzare una lancia in favore dell’ospite stellare.

La replica di Roberto Alessi e Valeria Marini

Nel caso specifico, ha detto di non aver notato nessun comportamento sbagliato da parte della Marini ai danni di Antonella. Secondo il suo punto di vista, sarebbe stata la Elia a comportarsi in modo errato nei confronti della sua interlocutrice. Il giornalista, inoltre, ci ha tenuto a porre l’accento sul fatto che la showgirl fosse l’unica prima vera donna del reality.

Dinanzi tali parole, ovviamente, non ha potuto fare a meno di intervenire Elenoire Casalegno che, ovviamente, ha sminuito le dichiarazioni di Alessi per attaccare Valeria Marini. Valeria, però, ha stoppato tutti dicendo di non aver alcun interesse a parlare della questione considerando il difficile momento nel quale riversa l’Italia.

Tali affermazioni, però, hanno indispettito la padrona di casa. La D’Urso, infatti, ha subito zittito la sua ospite chiedendole per quale ragione allora avesse voluto far andare in onda quel filmato. A quel punto, la Marini si è arrampicata sugli specchi. (Clicca qui per il video)