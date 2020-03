Ascolti tv 22 marzo: Barbara D’Urso crolla, Bella da Morire a doppia. Bene Mara Venier

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 22 marzo 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il secondo appuntamento della fiction Bella da Morire. Nel pomeriggio il ritorno di Mara Venier con Domenica In. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 22 marzo 2020

Su Rai Uno Bella da Morire ha conquistato 5.363.000 spettatori pari al 19.22% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.885.000 spettatori pari al 13.40% di share. Rai Due Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.866.000 spettatori (9.46%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.81% con 1.843.000 spettatori. Italia 1 Jack Reacher: Punto di non Ritorno ha intrattenuto 2.616.000 spettatori con il 9.05% di share.

Su Rai Tre The Post ha raccolto davanti al video 1.239.000 spettatori pari ad uno share del 4.21%. Rete 4 What Women Want – Quello che le Donne Vogliono è stato visto da 937.000 spettatori con il 3.60% di share. La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.82% con 2.171.000 spettatori nella Prima Pagina e il 7.29% con 1.571.000 spettatori nel programma vero e proprio. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 578.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.1% con 349.000 spettatori.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 22 marzo 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.18% con 6.429.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.941.000 spettatori con uno share del 15.50%.

Ascolti preserale e pomeriggio

Su Rai Uno L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.498.000 spettatori (17.38%) e L’Eredità 6.154.000 spettatori (21.91%) nella seconda. Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.973.000 spettatori con l’11.67% di share e Avanti un Altro! 4.836.000 (17.34%). Su Rai Uno Domenica In segna il 16.95% con 3.959.000 spettatori nella prima parte e il 16.51% con 3.497.000 spettatori nella seconda.