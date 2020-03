Uomini e Donne, Ida e Riccardo ‘costretti’ a convivere: ecco come sta andando la loro relazione

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno rilasciato un’intervista sul magazine ufficiale della trasmissione e hanno raccontato come sta andando la loro quarantena a Brescia

Uomini e Donne: Ida e Riccardo insieme in quarantena

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a suscitare l’interesse e l’affetto di chi li ha visti nascere come coppia a Uomini e Donne. La loro storia è stata molto complicata. All’inizio si sono frequentati e hanno iniziato una relazione che è andata avanti per un anno tra alti e bassi.

Poi hanno deciso di partecipare a Temptation Island e in quell’occasione, nonostante la sofferenza di Ida per alcuni comportamenti di lui, Riccardo ha deciso di convivere con lei, sposarla e magari allargare la famiglia. La situazione, però, è durata poco perché pochi mesi dopo Riccardo ha deciso di lasciarla. Tornati nel trono over hanno avuto entrambi altre frequentazioni ma alla fine sono tornati insieme.

Il loro rapporto è rimasto molto complicato e ci sono stati anche recentemente degli scontri che li hanno portati ad allontanarsi di nuovo. Tuttavia, l’amore che provano l’uno per l’altra li ha fatti riavvicinare ancora una volta e adesso stanno trascorrendo questo periodo di quarantena forzata insieme a casa di lei a Brescia.

La convivenza “forzata”

Riccardo ha raccontato a Uomini e Donne Magazine che loro si trovavano insieme a Brescia prima dei divieti emanati dal governo. Lui aveva in programma di tornare in Puglia, ma vista la situazione, ha annullato i suoi impegni ed è rimasto con Ida. L’ex cavaliere del trono over ha ammesso di provare molta ansia, anche perché Brescia è una provincia che è molto coinvolta nell’emergenza. Uscire a fare la spesa è un rischio, ma cercano di farsi forza l’un l’altro.

Per Ida la “convivenza forzata” sta andando bene. Riccardo è un supporto importante per lei, la aiuta nelle faccende di casa e ha instaurato una bella amicizia anche con suo figlio Samuele. I due ridono e si fanno gli scherzi durante il giorno e questo li fa vivere momenti di spensieratezza, nonostante il clima e la situazione. Loro stanno scoprendo abitudini quotidiane l’uno dell’altro e per ora sta andando tutto benissimo.

Il rapporto con Gemma

Ida ha voluto spendere due parole per la sua grande amica Gemma. Nonostante la lontananza, l’ex dama ci tiene a sentire Gemma ogni giorno. Per sua stesa ammissione, non riesce a non sapere come sta e, nonostante le difficoltà e la lontananza, non la abbandonerà mai.