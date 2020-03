Soliti Ignoti – Il Ritorno, l’accorato appello di Amadeus sui social: “Rischiamo tutti…”

Amadeus e la sospensione del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno

L’Italia sta attraversando un periodo molto complicato per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Molti programmi televisivi sono saltati a causa della mancanza di personale per evitare dei rischi. Tra questi anche i Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno condotto da Amadeus.

Quest’ultimo rimasto bloccato a Roma con la sua famiglia di recente ha voluto fare un appello a Verona che lo ha ospitato per diversi anni quando era ragazzino. Infatti i suoi genitori erano emigrati dalla Sicilia per lavorare nella città scaligera. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato il professionista Rai.

L’appello di Amadeus ai cittadini veronesi

Attraverso un video sui social network, Amadeus ha ringraziato Verona. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha voluto fare un saluto alla città in cui è cresciuto e dove ci vivono ancora i suoi genitori, suo fratello e i nipoti. A quel punto il marito di Giovanna Civitillo ha voluto fare un accorato appello a tutti gli scaligeri.

In poche parole l’artista Rai ha detto loro di rimanere a casa perché è l’unica arma che tutti abbiamo per sconfiggere il Coronavirus. Poi Sebastiani si è rivolto ai giovani, premettendo è più difficile restare a casa, ma è fondamentale perché anche i ragazzi rischiano, il virus contagia anche loro. Poi Amadeus ha voluto chiudere il filmato con delle frasi in dialetto veronese.

La replica del sindaco di Verona Federico Sboarina

L’iniziativa di Amadeus ha fatto molto piacere al sindaco di Verona Federico Sboarina. Quest’ultimo, infatti, ha ringraziato il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno perché grazie alla sua popolarità aiuta la diffusione del messaggio che da settimane tutti stanno lanciando.

A quel punto il primo cittadino della città scaligera ha invitato i veronesi a guardare il filmato realizzato da Sebastiani perché secondo lui è un gesto di vicinanza che in questi momenti di isolamento serve a farci sentire meno soli. Non è la prima volta che il marito di Giovanna Civitillo mostra la propria sensibilità, dimostrando di essere un ottimo professionista.